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https://tr.sputniknews.com/20211126/suudi-arabistan-6-ulke-icin-seyahat-kisitlamalarini-hafifletti-1051164537.html
Suudi Arabistan, 6 ülke için seyahat kısıtlamalarını hafifletti
Suudi Arabistan, 6 ülke için seyahat kısıtlamalarını hafifletti
Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 nedeniyle 6 ülkeden gelen yolculara uygulanan seyahat kısıtlamalarını hafiflettiğini duyurdu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T04:18+0300
2021-11-26T04:18+0300
dünya
suudi arabistan
sefer
seyahat kısıtlaması
kovid-19
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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı; Mısır, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Vietnam ve Hindistan'dan gelen yolcular için uygulanan 14 gün karantina şartının hafifletilerek 5 güne indirildiğini açıkladı. Kısıtlamalarda hafifletme kararı 1 Aralık Çarşamba günü sabahında yürürlüğe girecek.Kısıtlama mayısta gemiştiAçıklamada söz konusu ülkelerden gelenlerin aşı durumlarına bakılmaksızın 5 günlük karantinayla krallık topraklarına girebileceği kaydedildi.Suudi Arabistan makamları geçtiğimiz mayıs ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak çeşitli Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlamaları getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/abye-seyahat-edeceklere-yeni-asi-kurali-1051159421.html
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suudi arabistan, sefer, seyahat kısıtlaması, kovid-19

Suudi Arabistan, 6 ülke için seyahat kısıtlamalarını hafifletti

04:18 26.11.2021
© FlickrRusya’nın sivil havacılık harikaları
Rusya’nın sivil havacılık harikaları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Flickr
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Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 nedeniyle 6 ülkeden gelen yolculara uygulanan seyahat kısıtlamalarını hafiflettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı; Mısır, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Vietnam ve Hindistan'dan gelen yolcular için uygulanan 14 gün karantina şartının hafifletilerek 5 güne indirildiğini açıkladı.
Kısıtlamalarda hafifletme kararı 1 Aralık Çarşamba günü sabahında yürürlüğe girecek.

Kısıtlama mayısta gemişti

Açıklamada söz konusu ülkelerden gelenlerin aşı durumlarına bakılmaksızın 5 günlük karantinayla krallık topraklarına girebileceği kaydedildi.
Suudi Arabistan makamları geçtiğimiz mayıs ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak çeşitli Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlamaları getirmişti.
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