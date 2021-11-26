Suudi Arabistan, 6 ülke için seyahat kısıtlamalarını hafifletti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı; Mısır, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Vietnam ve Hindistan'dan gelen yolcular için uygulanan 14 gün karantina şartının hafifletilerek 5 güne indirildiğini açıkladı. Kısıtlamalarda hafifletme kararı 1 Aralık Çarşamba günü sabahında yürürlüğe girecek.Kısıtlama mayısta gemiştiAçıklamada söz konusu ülkelerden gelenlerin aşı durumlarına bakılmaksızın 5 günlük karantinayla krallık topraklarına girebileceği kaydedildi.Suudi Arabistan makamları geçtiğimiz mayıs ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak çeşitli Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 nedeniyle 6 ülkeden gelen yolculara uygulanan seyahat kısıtlamalarını hafiflettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı; Mısır, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Vietnam ve Hindistan'dan gelen yolcular için uygulanan 14 gün karantina şartının hafifletilerek 5 güne indirildiğini açıkladı.
Kısıtlamalarda hafifletme kararı 1 Aralık Çarşamba günü sabahında yürürlüğe girecek.
Kısıtlama mayısta gemişti
Açıklamada söz konusu ülkelerden gelenlerin aşı durumlarına bakılmaksızın 5 günlük karantinayla krallık topraklarına girebileceği kaydedildi.
Suudi Arabistan makamları geçtiğimiz mayıs ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak çeşitli Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlamaları getirmişti.