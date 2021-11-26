https://tr.sputniknews.com/20211126/taksi-uygulamasi-kapatilan-uber-suruculeri-brukselde-trafigi-kilitledi-1051182344.html

Taksi uygulaması kapatılan Uber sürücüleri Brüksel'de trafiği kilitledi

Taksi uygulaması kapatılan Uber sürücüleri Brüksel'de trafiği kilitledi

Brüksel'de Uber uygulamasının faaliyetinin durdurulması kararını protesto eden sürücüler trafik akışını engelledi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T17:00+0300

2021-11-26T17:00+0300

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brüksel

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de çalışan Uber sürücüleri, mahkemenin akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in faaliyetinin durdurulması kararını protesto etti.Sürücüler, şehrin çeşitli ana yolları ve tünellerinde kontak kapatarak trafik akışını engelledi.Protesto nedeniyle Brüksel'in ulaşım kurumu Brussel Mobiliteit, sürücülere trafiğin yoğun olduğu bölgeler hakkında uyarı mesajı gönderdi.Brüksel polisi de Uber sürücülerinin trafik akışına engel olan araçlarını derhal kaldırmalarını aksi halde çekici ile müdahale edileceğini açıkladı.ABD firması Uber, Brüksel'de 2014'te faaliyete başlamış ve o dönemde lisansı olmayan özel araç sahibi kişilerle çalışıyordu.Brüksel Mahkemesi, 2015'te Uber'in taksicilik hizmeti vermek için gereken şartları karşılamadığına ve yasa dışı olduğuna hükmetmişti.Söz konusu kararın ardından Uber, Brüksel'de profesyonel lisans sahibi sürücülerle çalışmaya geçmişti.Konuyla ilgili Brüksel Temyiz Mahkemesi, çarşamba günü 2015'te Uber aleyhine verilen alt mahkeme kararını onadı.Mahkeme, Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin durdurulmasına ve sürücülerin uygulamayı kullanarak çalışamayacağına karar verdi.Mahkeme kararı sonucunda Uber ulaşım uygulaması Brüksel'de bu akşamdan itibaren kullanılamaz olacak.Brüksel'de yaklaşık 2 bin Uber ile 1.200 civarında taksi ulaşım hizmeti sunuyordu.Yoğunluğa göre fiyatı değişmekle birlikte Uber, genellikle taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyordu.

https://tr.sputniknews.com/20211125/brukselde-uberin-taksi-uygulamasi-kapanacak-1051124343.html

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brüksel, uber, trafik, protesto, taksi