https://tr.sputniknews.com/20211126/vitor-pereira-futbol-boyle-maalesef-su-anda-gelecege-bakmamiz-gerekiyor-1051163260.html

Vitor Pereira: Futbol böyle maalesef, şu anda geleceğe bakmamız gerekiyor

Vitor Pereira: Futbol böyle maalesef, şu anda geleceğe bakmamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-0 kaybedilen Olympiakos maçıyla ilgili "Valencia, Mesut Özil, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T01:50+0300

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spor

fenerbahçe

vitor pereira

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 1-0 yenildi.Grupta son hafta maçları öncesi ilk 2 sırada yer alma şansını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, "Valencia, Mesut Özil, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi. Futbol böyle maalesef, şu anda geleceğe bakmamız gerekiyor" dedi.Pereira'nın açıklamaları şöyle:-Bu maçı tek bir oyuncuyla açıklamak nasıl mümkün olabilir? Sizce Tisserand son maçlarda gösterdiği performanslarla bunu hak ediyor mu? Niye Tisserand için konuşmak istiyorsunuz? Futbol bu değil. Onun üzerinden açıklarsanız, oyuncuya saygısızlık edersiniz.- Oyuncularıma saygı duymalısınız. Olympiakos'la aynı seviyede mücadele ettiler, son dakikada bir gol yedik. Maçı anlatan şey bu. Attila veya Tisserand değil.-Böyle bir maçı anlatmak zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bu sonucu kabul etmek benim için zor. Orada topu kontrol edebilecek 3 oyuncumuz vardı.

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fenerbahçe, vitor pereira