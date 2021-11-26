https://tr.sputniknews.com/20211126/yeni-guney-afrika-varyanti-avrupada-belcika-ilk-vakanin-tespit-edildigini-duyurdu-1051181757.html
Koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantı Avrupa'da: Belçika ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu
Koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantı Avrupa'da: Belçika ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu
Belçika, yurtdışından dönen aşısız bir yolcuda koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantının tespit edildiğini duyurarak, varyantın Avrupa'da görülen ilk... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:44+0300
2021-11-26T16:44+0300
2021-11-26T17:13+0300
koronavirüs
belçika
varyant
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Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, bir basın toplantısı düzenleyerek, ilk kez Güney Afrika'da görülen ve koronavirüs aşısına karşı dirençli olabileceği düşünülen 'B.1.1.529' varyantına ülkedeki bir yolcuda rastlandığını duyurdu.Vandenbroucke, "Bu varyantın bulunduğu bir vakayı doğrulamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.Öte yandan Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle aradan 10 gün geçmeden yeni tedbirler getirdi.Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre şu tedbirler alındı:Hükümet, 17 Kasım'da maske zorunluluğunu yeniden getirmiş ve haftanın 4 günü evden çalışılmasını şart koşmuştu.Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'daki Kovid-19 varyantı için toplantı yaptıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetimi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen yeni varyantın tehlike durumunu incelemek üzere toplantı gerçekleştirdi.BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, örgütün yeni Kovid-19 varyantına ilişkin gelişmeleri "yakından takip ettiğini" vurguladı.Lindmeier, yeni varyantın çok sayıda mutasyona uğradığı ve mutasyonların takibi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Yeni varyantın etkileri ve endişe konusu olup olmadığını tespit etmek birkaç hafta alacak." dedi.Yeni varyantın tespit edilmesini dünyada salgını takip sisteminin iyi işlemesine bağlayan Lindmeier, "Bu tür varyantların ortaya çıkmasını önlemek için daha fazla kişinin aşılanması ve sağlık güvenliğimizi korumak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu.Lindmeier, maske takma, kalabalık alanlardan kaçınma, hijyen ve havalandırma gibi tedbirlerin dün olduğu gibi bugün de virüse karşı etkili olacağını hatırlattı.Süper varyant: Mevcut aşıların etkili olup olmadığı henüz bilinmiyorBilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına aynı zamanda Güney Afrika'nın komşu ülkesi Botsvana'da rastlandı.Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/asiya-direncli-oldugu-dusunulen-koronavirus-varyanti-nedeniyle-dso-uzman-toplantisi-duzenliyor-1051170086.html
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belçika, varyant
Koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantı Avrupa'da: Belçika ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu
16:44 26.11.2021 (güncellendi: 17:13 26.11.2021)
Ayrıntılar geliyor
Belçika, yurtdışından dönen aşısız bir yolcuda koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantının tespit edildiğini duyurarak, varyantın Avrupa'da görülen ilk vakasını bildirmiş oldu.
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, bir basın toplantısı düzenleyerek, ilk kez Güney Afrika'da görülen ve koronavirüs aşısına karşı dirençli olabileceği düşünülen 'B.1.1.529' varyantına ülkedeki bir yolcuda rastlandığını duyurdu.
Vandenbroucke, "Bu varyantın bulunduğu bir vakayı doğrulamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle aradan 10 gün geçmeden yeni tedbirler getirdi.
Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre şu tedbirler alındı:
Gece kulüpleri ve diskolar kapanırken, özel partilerin düzenlenmesi de yasaklandı.
Bar ve restoranlarda bir masada en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek. Kafe ve restoranlar 23.00'da kapılarını kapatacak.
Spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.
Yarın başlayacak uygulamalar en az 3 hafta geçerli olacak.
Kapasiteleri dolan test merkezlerine destek olarak randevusuz girilen, vatandaşların daha kolay ve hızlı şekilde test olabileceği merkezler açılacak.
3. doz aşıların uygulanması için de hızla harekete geçilecek.
Hükümet, 17 Kasım'da maske zorunluluğunu yeniden getirmiş ve haftanın 4 günü evden çalışılmasını şart koşmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'daki Kovid-19 varyantı için toplantı yaptı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetimi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen yeni varyantın tehlike durumunu incelemek üzere toplantı gerçekleştirdi.
BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, örgütün yeni Kovid-19 varyantına ilişkin gelişmeleri "yakından takip ettiğini" vurguladı.
Lindmeier, yeni varyantın çok sayıda mutasyona uğradığı ve mutasyonların takibi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Yeni varyantın etkileri ve endişe konusu olup olmadığını tespit etmek birkaç hafta alacak." dedi.
Yeni varyantın tespit edilmesini dünyada salgını takip sisteminin iyi işlemesine bağlayan Lindmeier, "Bu tür varyantların ortaya çıkmasını önlemek için daha fazla kişinin aşılanması ve sağlık güvenliğimizi korumak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu.
Lindmeier, maske takma, kalabalık alanlardan kaçınma, hijyen ve havalandırma gibi tedbirlerin dün olduğu gibi bugün de virüse karşı etkili olacağını hatırlattı.
Süper varyant: Mevcut aşıların etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor
Bilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.
Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına aynı zamanda Güney Afrika'nın komşu ülkesi Botsvana'da rastlandı.
Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.
Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.