https://tr.sputniknews.com/20211126/yeni-guney-afrika-varyanti-avrupada-belcika-ilk-vakanin-tespit-edildigini-duyurdu-1051181757.html

Koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantı Avrupa'da: Belçika ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu

Koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantı Avrupa'da: Belçika ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu

Belçika, yurtdışından dönen aşısız bir yolcuda koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantının tespit edildiğini duyurarak, varyantın Avrupa'da görülen ilk... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T16:44+0300

2021-11-26T16:44+0300

2021-11-26T17:13+0300

koronavirüs

belçika

varyant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1051182617_0:0:513:289_1920x0_80_0_0_b001b2a95a2653af9c5d50ec0acd5cca.jpg

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, bir basın toplantısı düzenleyerek, ilk kez Güney Afrika'da görülen ve koronavirüs aşısına karşı dirençli olabileceği düşünülen 'B.1.1.529' varyantına ülkedeki bir yolcuda rastlandığını duyurdu.Vandenbroucke, "Bu varyantın bulunduğu bir vakayı doğrulamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.Öte yandan Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle aradan 10 gün geçmeden yeni tedbirler getirdi.Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre şu tedbirler alındı:Hükümet, 17 Kasım'da maske zorunluluğunu yeniden getirmiş ve haftanın 4 günü evden çalışılmasını şart koşmuştu.Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'daki Kovid-19 varyantı için toplantı yaptıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetimi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen yeni varyantın tehlike durumunu incelemek üzere toplantı gerçekleştirdi.BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, örgütün yeni Kovid-19 varyantına ilişkin gelişmeleri "yakından takip ettiğini" vurguladı.Lindmeier, yeni varyantın çok sayıda mutasyona uğradığı ve mutasyonların takibi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Yeni varyantın etkileri ve endişe konusu olup olmadığını tespit etmek birkaç hafta alacak." dedi.Yeni varyantın tespit edilmesini dünyada salgını takip sisteminin iyi işlemesine bağlayan Lindmeier, "Bu tür varyantların ortaya çıkmasını önlemek için daha fazla kişinin aşılanması ve sağlık güvenliğimizi korumak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu.Lindmeier, maske takma, kalabalık alanlardan kaçınma, hijyen ve havalandırma gibi tedbirlerin dün olduğu gibi bugün de virüse karşı etkili olacağını hatırlattı.Süper varyant: Mevcut aşıların etkili olup olmadığı henüz bilinmiyorBilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına aynı zamanda Güney Afrika'nın komşu ülkesi Botsvana'da rastlandı.Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211126/asiya-direncli-oldugu-dusunulen-koronavirus-varyanti-nedeniyle-dso-uzman-toplantisi-duzenliyor-1051170086.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belçika, varyant