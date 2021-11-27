https://tr.sputniknews.com/20211127/ab-filistinlilere-ait-evlerin-yikilmasi-barisi-umutlarini-baltaliyor-1051197655.html

AB: Filistinlilere ait evlerin yıkılması barışı umutlarını baltalıyor

AB: Filistinlilere ait evlerin yıkılması barışı umutlarını baltalıyor

Avrupa Birliği (AB), Filistinlilere ait ev ve işletmelerin İsrail makamlarınca yıktırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış umutlarını... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T02:46+0300

2021-11-27T02:46+0300

2021-11-27T02:46+0300

dünya

israil

batı şeria

doğu kudüs

avrupa birliği

yerleşim

kınama

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Kudüs'teki AB Ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs, El-Halil, Ramallah ve Nablus bölgelerinde 23 Kasım Salı günü Filistinlilere ait ev, ağıl ve henüz inşaat aşamasındaki yapıları yıktığı belirtildi.Bir günlük yıkımlar sebebiyle 15'i çocuk 22 Filistinlinin evsiz kaldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Filistinlileri zorla evlerinden eden hukuksuz uygulamalar ile yıkımlara son verilmesi çağrısında bulunuldu.Filistinlilere ait ev ve işletmelere yönelik yıkım ile el koyma uygulamalarının 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış gösterdiğinin aktarıldığı açıklamada, bunun sonucunda zorla evlerinden çıkarılan Filistinlilerin oranında da yüzde 28 artış görüldüğü kaydedildi.Açıklamada, Filistinlilere ait ev ve işletmelerin İsrail makamlarınca yıktırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve barış umutlarını baltaladığı vurgusu yapıldı.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşim birimleri inşa eden İsrail, söz konusu bölgelerde ikamet eden Filistinlilere çeşitli zorluklar çıkarıyor.İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın 'C Bölgesi' ile Doğu Kudüs'te 'imar izni' olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor.Filistinlilerin ise 'imar izni' almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.Filistinli sivil toplum kuruluşu, 'Toprak Araştırmalar Merkezi'nin ekim ayı başında yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211123/putin-filistin-sorunu-bolgede-yasayan-herkesin-cikarlari-gozetilerek-cozulmeli--1051067201.html

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israil, batı şeria, doğu kudüs, avrupa birliği, yerleşim, kınama