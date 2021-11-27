https://tr.sputniknews.com/20211127/alibeykoy-baraji-son-10-yilin-en-dusuk-ikinci-seviyesinde-baliklar-yuzuyordu-artik-keciler-otluyor-1051203488.html

Alibeyköy barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde: Balıklar yüzüyordu artık keçiler otluyor

Alibeyköy barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde: Balıklar yüzüyordu artık keçiler otluyor

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41.44'e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17.03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy barajında eskiden su dolu alanlar... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T14:24+0300

2021-11-27T14:24+0300

2021-11-27T14:28+0300

alibeyköy barajı

yaşam

baraj

doluluk oranı

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İstanbul'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi. İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı. Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64.1 olarak kayıtlara geçmişti.Doluluk oranı yüzde 17.3İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy barajı oldu. Alibeyköy barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17.03 olarak ölçüldü. Barajın eskiden suyla dolu balıkların yüzdüğü alanlarda artık keçilerin otladığı meralar haline geldi.Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15.6'ya gerilemişti. Bu rakam son 10 yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.Kazandere ve Papuçdere de kuruduİSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Kazandere barajında doluluk oranı 4.62'ye Papuçdere barajında yüzde 2.77'ye kadar geriledi. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 67.49 olarak ölçüldü.

alibeyköy barajı

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alibeyköy barajı, baraj, doluluk oranı