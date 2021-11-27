https://tr.sputniknews.com/20211127/avrupaya-ilk-omicron-vakasi-turkiye-aktarmali-gitmis-1051200332.html

Avrupa’ya ilk Omicron vakası Türkiye aktarmalı gitmiş

Avrupa’ya ilk Omicron vakası Türkiye aktarmalı gitmiş

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil olarak incelemeye aldığı Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni koronavirüsü varyantı 'Omicron', Belçika’ya Mısır’dan Türkiye... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T10:59+0300

2021-11-27T10:59+0300

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omicron

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

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The Guardian’da yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avrupa’daki ilk “Omicron” vakasının Mısır’dan Türkiye aktarmalı ülkesine dönen bir kadında tespit edildiğini açıkladı.Javid yaptığı açıklamada, söz konusu varyanta mevcut aşıların etki edip etmediğine ilişkin kaygı yaşadığını belirterek “Bu yeni varyantın halk sağlığı için önemli bir risk oluşturabileceğinden endişe duyuyorum” dedi.Birleşik Krallık’ta henüz söz konusu varyanta ilişkin vaka tespit etmediklerini ifade eden Javid, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olabileceği gerekçesiyle ülkede önlemler alındığını açıkladı.Seyahatinden 11 gün sonra hafif grip benzeri semptonlar gösteren kadının, koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirtildi. Belçika’nın halk sağlığı kuruluşu Sciensano’yla yakın işbirliği içinde çalışan virolog Marc Van Ranst, varyantın 11 Kasım’da Mısır’dan Belçika’ya dönen bir kişide görüldüğünü söylemişti. Bu, Avrupa’da kayda geçen ilk Omicron vakası.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Omicron varyantı sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini aktarmıştı.Bunun yanında Türkiye’de de henüz Omicron varyantına rastlandığı duyurulmadı.

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omicron, türkiye, koronavirüs