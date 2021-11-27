https://tr.sputniknews.com/20211127/drift-yaparken-polise-yakalandi-1051208775.html

Drift yaparken polise yakalandı

Drift yaparken polise yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yoldan geçen trafik polisine yakalanan sürücüye, 7 bin 14 lira ceza uygulandı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T19:06+0300

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manavgat

türkiye

antalya

polis

drift

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Manavgat Sanayi Sitesi'nde perşembe günü K.C.E., çevredeki araçlara aldırmadan 07 DFT 66 plakalı otomobiliyle drift yaptı. K.C.E., bu sırada, yoldan geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibiyle karşı karşıya geldi. Trafik polisini görünce otomobiliyle kaçan sürücü, yakalandı. Polis K.C.E.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 14 lira ceza uyguladı.K.C.E.’nin drift yaptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.C.E.’nin drift yaparken trafik polislerinin geldiği, durumu fark edince de otomobiliyle kaçtığı görüldü.

manavgat

türkiye

antalya

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manavgat, antalya, polis, drift