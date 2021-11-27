https://tr.sputniknews.com/20211127/fransanin-denizasiri-topragi-martinikte-sokaga-cikma-yasagi-1051196677.html

Fransa’nın denizaşırı toprağı Martinik'te sokağa çıkma yasağı

Fransa’nın denizaşırı toprağı Martinik'te sokağa çıkma yasağı

Fransa’ya bağlı Martinik Adasında korona virüse karşı alınan tedbirlere karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T01:44+0300

2021-11-27T01:44+0300

2021-11-27T01:44+0300

koronavirüs

fransa

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Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan ve Karayipler'de yer alan Martinik Adası'nda yüzlerce çalışanın Korona virüs kısıtlamalarına karşı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar şiddet olaylarına dönüşünce yetkililer harekete geçti. Martinik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Martinik Valisi Stanislas Kazel, şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyor ve polislerin çalışabilmesi amacıyla sakinlik sağlanana kadar 19.00-05.00 saatleri arasında Sokağa Çıkma Yasağı uygulanmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.Protestocular geçtiğimiz günlerde Fort-de-France kentinde çöp konteynerleriyle araçları ateşe vermiş, polis ve itfaiyecilere de ateş açılmıştı. Adada 21 Kasım'da başlayan protestolar şiddetini arttırarak devam ediyordu.

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fransa, haberler, sokağa çıkma yasağı, dünya