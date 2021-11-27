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Fransa’nın denizaşırı toprağı Martinik'te sokağa çıkma yasağı
Fransa’nın denizaşırı toprağı Martinik'te sokağa çıkma yasağı
Fransa’ya bağlı Martinik Adasında korona virüse karşı alınan tedbirlere karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T01:44+0300
2021-11-27T01:44+0300
koronavirüs
fransa
haberler
sokağa çıkma yasağı
dünya
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Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan ve Karayipler'de yer alan Martinik Adası'nda yüzlerce çalışanın Korona virüs kısıtlamalarına karşı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar şiddet olaylarına dönüşünce yetkililer harekete geçti. Martinik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Martinik Valisi Stanislas Kazel, şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyor ve polislerin çalışabilmesi amacıyla sakinlik sağlanana kadar 19.00-05.00 saatleri arasında Sokağa Çıkma Yasağı uygulanmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.Protestocular geçtiğimiz günlerde Fort-de-France kentinde çöp konteynerleriyle araçları ateşe vermiş, polis ve itfaiyecilere de ateş açılmıştı. Adada 21 Kasım'da başlayan protestolar şiddetini arttırarak devam ediyordu.
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fransa, haberler, sokağa çıkma yasağı, dünya

Fransa’nın denizaşırı toprağı Martinik'te sokağa çıkma yasağı

01:44 27.11.2021
© AAFransa bayrağı-Fransız bayrağı
Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Fransa’ya bağlı Martinik Adasında korona virüse karşı alınan tedbirlere karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan ve Karayipler'de yer alan Martinik Adası'nda yüzlerce çalışanın Korona virüs kısıtlamalarına karşı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar şiddet olaylarına dönüşünce yetkililer harekete geçti.
Martinik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Martinik Valisi Stanislas Kazel, şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyor ve polislerin çalışabilmesi amacıyla sakinlik sağlanana kadar 19.00-05.00 saatleri arasında Sokağa Çıkma Yasağı uygulanmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.
Protestocular geçtiğimiz günlerde Fort-de-France kentinde çöp konteynerleriyle araçları ateşe vermiş, polis ve itfaiyecilere de ateş açılmıştı. Adada 21 Kasım'da başlayan protestolar şiddetini arttırarak devam ediyordu.
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