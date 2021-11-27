https://tr.sputniknews.com/20211127/ibbnin-ekmegi-125ten-sattigini-unutan-savci-sayan-agrida-ekmek-140-tl-olacak-ibb-ornek-alsin-1051198005.html
İBB'nin ekmeği 1.25'ten sattığını unutan Savcı Sayan: Ağrı'da ekmek 1.40 TL olacak, İBB örnek alsın
İBB'nin ekmeği 1.25'ten sattığını unutan Savcı Sayan: Ağrı'da ekmek 1.40 TL olacak, İBB örnek alsın
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 210 gramlık ekmeği Ağrı'da 1.40 TL'ye satacaklarını belirterek İBB'nin Ağrı Belediyesi'ni örnek alması gerektiğini söyledi... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T03:15+0300
2021-11-27T03:15+0300
2021-11-27T03:15+0300
türkiye
istanbul
ağrı
ibb
savcı sayan
ekmek
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yayınladığı videoda Türkiye'de en ucuz ekmeğin Ağrı'da olduğunu söyleyerek 210 gram ekmek fiyatının 1.40 TL'ye çekildiğini duyurdu.'Ağrı'yı örnek alın'Kamera karşısına geçerek açıklamada bulunan Sayan, İBB'ye seslenerek şunları söyledi: "İstanbul'da belediye başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır. Ekmeği daha da aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa, biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimizle 1,40 TL'den ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Ekmek bizim için kutsaldır."İBB Sözcüsü: Bu hesapla Ağrı batarİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise Savcı Sayan'a yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Ağrı'ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/istfo-baskani-cetin-un-fiyatlarini-firsatcilar-artiriyor-1051058947.html
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istanbul, ağrı, ibb, savcı sayan, ekmek, zam, murat ongun
İBB'nin ekmeği 1.25'ten sattığını unutan Savcı Sayan: Ağrı'da ekmek 1.40 TL olacak, İBB örnek alsın
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 210 gramlık ekmeği Ağrı'da 1.40 TL'ye satacaklarını belirterek İBB'nin Ağrı Belediyesi'ni örnek alması gerektiğini söyledi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin 250 gram ekmeği 1.25'ten sattığını unutan Savcı Sayan'a yanıt verdi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan yayınladığı videoda Türkiye'de en ucuz ekmeğin Ağrı'da olduğunu söyleyerek 210 gram ekmek fiyatının 1.40 TL'ye çekildiğini duyurdu.
'Ağrı'yı örnek alın'
Kamera karşısına geçerek açıklamada bulunan Sayan, İBB'ye seslenerek şunları söyledi: "İstanbul'da belediye başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır. Ekmeği daha da aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa, biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimizle 1,40 TL'den ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Ekmek bizim için kutsaldır."
İBB Sözcüsü: Bu hesapla Ağrı batar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise Savcı Sayan'a yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Ağrı'ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar" ifadelerini kullandı.