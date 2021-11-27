https://tr.sputniknews.com/20211127/karamollaogludan-abdullah-gul-ziyareti-oncesi-aciklama-bir-teklif-goturmuyorum-1051199641.html

Karamollaoğlu’dan Abdullah Gül ziyareti öncesi açıklama: Bir teklif götürmüyorum

Karamollaoğlu’dan Abdullah Gül ziyareti öncesi açıklama: Bir teklif götürmüyorum

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gül cumhurbaşkanlığı yapmış... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T09:48+0300

2021-11-27T09:48+0300

2021-11-27T09:48+0300

temel karamollaoğlu

politika

abdullah gül

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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuştu.Kulislerde Karamollaoğlu'nun görüşmesinin Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olması konusunu tekrar gündeme getireceği konuşuluyordu. Bu iddiaları reddeden Karamollaoğlu, “Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum" dedi. Karamaollaoğlu, "Ama medyada sık sık dile getiriyor, cumhurbaşkanı adayı olması gibi bir ihtimal var mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bu müzakerelerin onunla ilgisi yok, bu konu şimdi gündemde değil. Muhalefet liderlerinin gündeminde değil. Gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum, şu anda cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir gündem yok.”

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temel karamollaoğlu, abdullah gül