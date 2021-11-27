https://tr.sputniknews.com/20211127/mansur-yavas-stoklarimiz-bitene-dek-250-gram-ekmek-125-tl-olmaya-devam-edecek-1051212211.html

Mansur Yavaş: Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek

Mansur Yavaş: Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Halk Ekmek'in üretim kapasitesini günde 1 milyon adete çıkarttıklarını belirtirken, "Ekonomik zorluk ortada... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T23:05+0300

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mansur yavaş

ekmek

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ABB Halk Ekmek'in stokları bitene kadar 1,25 TL' den ekmek satmaya devam edeceğini açıklarken, üretim kapasitesini de 1 milyon adete çıkardıklarını bildirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş şu ifadeleri kullandı:

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mansur yavaş, ekmek, ankara büyükşehir belediyesi