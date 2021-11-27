Mansur Yavaş: Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ABB Halk Ekmek'in stokları bitene kadar 1,25 TL' den ekmek satmaya devam edeceğini açıklarken, üretim kapasitesini de 1 milyon adete çıkardıklarını bildirdi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş şu ifadeleri kullandı:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Halk Ekmek'in üretim kapasitesini günde 1 milyon adete çıkarttıklarını belirtirken, "Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ABB Halk Ekmek'in stokları bitene kadar 1,25 TL' den ekmek satmaya devam edeceğini açıklarken, üretim kapasitesini de 1 milyon adete çıkardıklarını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş şu ifadeleri kullandı:
"Halk Ekmek üretimimizi tam kapasiteye çıkararak günde 1 milyon adet ekmek üretmeye başladık. 435 satış noktasına ek mobil fırınlarımızla da satış yapacağız ki kimse mağdur olmasın. Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek."
Halk Ekmek üretimimizi tam kapasiteye çıkararak günde 1 milyon adet ekmek üretmeye başladık.
435 satış noktasına ek mobil fırınlarımızla da satış yapacağız ki kimse mağdur olmasın.
Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene dek 250 gr. ekmek 1.25 ₺ olmaya devam edecek.