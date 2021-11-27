Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: ABD, Donbass'ta çatışmaları körüklüyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rusya’nın “Ukrayna'yı işgal etme” hazırlığında olduğunu iddia eden ABD’nin, Donbass'taki çatışmaları yeni bir güçle yeniden alevlendirmeyi hedeflediğini söyledi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Narışkin, ABD’nin “Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etme hazırlığında olduğu” iddiasının arkasında yatan gerçek niyetin, Donbass'taki çatışmaları yeni bir güçle yeniden alevlendirmek olduğunu belirtti.Narışkin, “Amaçları, Kiev hükümetini Ukrayna'nın doğusunda fiilen sürmekte olan çatışmayı yeni bir güçle yeniden alevlendirmeye zorlamak. ABD için Ukrayna, her konuda kullanışlı bir malzeme” dedi.Narışkin ayrıca, Rusya’nın sabırla hareket etmesi ve savunmasını güçlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, ABD'yi Donbass'ta çatışmaları körüklemekle suçladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rusya’nın “Ukrayna'yı işgal etme” hazırlığında olduğunu iddia eden ABD’nin, Donbass'taki çatışmaları yeni bir güçle yeniden alevlendirmeyi hedeflediğini söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Narışkin, ABD’nin “Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etme hazırlığında olduğu” iddiasının arkasında yatan gerçek niyetin, Donbass'taki çatışmaları yeni bir güçle yeniden alevlendirmek olduğunu belirtti.
Narışkin, “Amaçları, Kiev hükümetini Ukrayna'nın doğusunda fiilen sürmekte olan çatışmayı yeni bir güçle yeniden alevlendirmeye zorlamak. ABD için Ukrayna, her konuda kullanışlı bir malzeme” dedi.
Narışkin ayrıca, Rusya’nın sabırla hareket etmesi ve savunmasını güçlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.