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Tarımsal destek ödemelerine başlandı
Tarımsal destek ödemelerine başlandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 milyon 846 bin 485 liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T02:13+0300
2021-11-27T02:13+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
tarımsal destek ödemeleri
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Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi."13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadesini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:
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tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri

Tarımsal destek ödemelerine başlandı

02:13 27.11.2021
© AApara - TL - lira - ödeme
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 milyon 846 bin 485 liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
"13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadesini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı."
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