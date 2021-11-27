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TESK, bazı ürünler için taksit sayısının artırılmasını istedi
TESK, bazı ürünler için taksit sayısının artırılmasını istedi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Bendevi Palandöken, döviz kurundaki artış nedeniyle birçok ürün grubunda fiyatların... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T12:22+0300
2021-11-27T12:22+0300
ekonomi
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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasının vatandaşların alım gücünü yükselteceğini belirtti.Kurdaki artışın geçici olduğuna inandıklarını söyleyen Palandöken, bu yükselişin birçok ürün grubundaki fiyatların da doğrudan artmasına neden olduğunu belirtti.Palandöken, bu yıl kredi kartına taksit sayısının mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirildiğini, televizyon alımında ise 5 bin lira ve üzerindeki fiyatlarda 4 ay taksit imkanı sağlandığını anımsattı.Kasım ayında birçok ürün grubunda gerek e-ticaret gerek perakende dükkan satışlarında indirimler gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli ölçüde artış olduğunu söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:"Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı. Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde taksit sayısı artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacaktır."
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taksit, kredi kartı

TESK, bazı ürünler için taksit sayısının artırılmasını istedi

12:22 27.11.2021
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Bendevi Palandöken, döviz kurundaki artış nedeniyle birçok ürün grubunda fiyatların yükseldiğini belirterek, "Taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde taksit sayısı artırılmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasının vatandaşların alım gücünü yükselteceğini belirtti.
Kurdaki artışın geçici olduğuna inandıklarını söyleyen Palandöken, bu yükselişin birçok ürün grubundaki fiyatların da doğrudan artmasına neden olduğunu belirtti.
Palandöken, bu yıl kredi kartına taksit sayısının mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirildiğini, televizyon alımında ise 5 bin lira ve üzerindeki fiyatlarda 4 ay taksit imkanı sağlandığını anımsattı.
Kasım ayında birçok ürün grubunda gerek e-ticaret gerek perakende dükkan satışlarında indirimler gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli ölçüde artış olduğunu söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:
"Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı. Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde taksit sayısı artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacaktır."
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