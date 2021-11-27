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Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi
Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T23:57+0300
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yaşam
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van
van gölü
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Birinci derecede koruma altındaki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde görüldü.Vaşağı fark eden çoban köpekleri hayvanın etrafını sardı.Durumu fark eden Çoban Musa Başak, köpeklerin vaşağa saldırmasını engelledi.O anları cep telefonuyla kaydeden Musa Başak, ilk başta kedi sandığı vaşağın kayalıklara tırmanarak gözden kaybolduğunu söyledi.
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türkiye, van, van gölü, vaşak

Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi

23:57 27.11.2021
© İHAVan'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi.
Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© İHA
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Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi.
Birinci derecede koruma altındaki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde görüldü.
Vaşağı fark eden çoban köpekleri hayvanın etrafını sardı.
Durumu fark eden Çoban Musa Başak, köpeklerin vaşağa saldırmasını engelledi.
O anları cep telefonuyla kaydeden Musa Başak, ilk başta kedi sandığı vaşağın kayalıklara tırmanarak gözden kaybolduğunu söyledi.
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