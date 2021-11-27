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https://tr.sputniknews.com/20211127/van-golu-sahilinde-vasak-goruntulendi-1051212580.html
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi
Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T23:57+0300
2021-11-27T23:57+0300
2021-11-27T23:57+0300
yaşam
türkiye
van
van gölü
vaşak
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Birinci derecede koruma altındaki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde görüldü.Vaşağı fark eden çoban köpekleri hayvanın etrafını sardı.Durumu fark eden Çoban Musa Başak, köpeklerin vaşağa saldırmasını engelledi.O anları cep telefonuyla kaydeden Musa Başak, ilk başta kedi sandığı vaşağın kayalıklara tırmanarak gözden kaybolduğunu söyledi.
van
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türkiye, van, van gölü, vaşak
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi
Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi.
Birinci derecede koruma altındaki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde görüldü.
Vaşağı fark eden çoban köpekleri hayvanın etrafını sardı.
Durumu fark eden Çoban Musa Başak, köpeklerin vaşağa saldırmasını engelledi.
O anları cep telefonuyla kaydeden Musa Başak, ilk başta kedi sandığı vaşağın kayalıklara tırmanarak gözden kaybolduğunu söyledi.