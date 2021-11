https://tr.sputniknews.com/20211128/7-alemlere-rahmet-uluslararasi-kisa-film-festivali-odulleri-sahiplerini-buldu-1051214287.html

'7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu

Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfınca bu yıl festival olarak düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali", Haliç Kongre Merkezi'nde... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

Anadolu Ajansının ''Global İletişim Ortağı'' olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen festivalin kapanış programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın kültür aktarımında önemli bir araç olduğuna işaret ederek, Türk sinemasından yapımların 152 ülkede gösterimde olduğunu belirtti.Demircan, sinemanın eğlence aracından öte bir öğrenme aracı olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:Ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüllerFestivalin yedinci yılında 65 farklı ülkeden 568 eser yarışmaya başvuru yaptı. Yarışma kapsamında toplamda 300 bin lira ödül dağıtıldı.Bu yıl festivalde "Vefa Ödülü", Ayşe Şasa adına Festival Danışma Kurulu Başkanı Atalay Taşdiken tarafından festivale aralıksız 7 yıldır filmleriyle katılan Bilal Çimrin'e takdim edildi.Festivalin "Ulusal Bölümü"nde "En İyi Ulusal Belgesel" ödülünü "Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar" adlı yapımıyla Yasin Öztürk, "En İyi Ulusal Kurmaca" ödülünü ise "Bir Nehir Kıyısında" filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek aldı."Uluslararası Bölüm"de ise "Uluslararası En İyi Kısa Animasyon", Belarus'tan yarışmaya katılan Natalia Darvina'ın "Good Wolf" adlı yapımı seçildi."En İyi Kısa Belgesel" ödülü Kırgızistan'dan "Meerman" adlı filmiyle Aikol Nurlanbek Uulu'ya verildi. Yarışma dışı "Jüri Özel Ödülü"ne de Mısır'dan "Rayhan'ın Güvenli Cenneti" adlı yapımıyla yönetmen Mohmed Fathi değer görüldü."Uluslararası En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü"nü ise Rusya'dan yarışmaya katılan Ignat Bagirov'un "Flowers for You" adlı filmi kazandı.Festival kapsamında "Son Taslak Proje Geliştirme Ödülleri", "Karayazı" ile senarist Ahmet Duvar'a, "The Work" projesi ile Davron Tadjiev'e ve "Bir Dolap Tozlu Uzay Elbisesi" ile Ahmet Furkan Arslan'a takdim edildi.Kısa Film Yapım Destek Finalistleri ise "Kara Tavuk" adlı projesiyle Zeynep İncetekin, "654 Gram" ile Ömer Dişbudak ve "Geyik" ile Mehmet Selim Gök seçildi.

