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https://tr.sputniknews.com/20211128/7-alemlere-rahmet-uluslararasi-kisa-film-festivali-odulleri-sahiplerini-buldu-1051214287.html
'7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu
'7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu
Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfınca bu yıl festival olarak düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali", Haliç Kongre Merkezi'nde... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T00:55+0300
2021-11-28T00:55+0300
yaşam
film festivali
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Anadolu Ajansının ''Global İletişim Ortağı'' olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen festivalin kapanış programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın kültür aktarımında önemli bir araç olduğuna işaret ederek, Türk sinemasından yapımların 152 ülkede gösterimde olduğunu belirtti.Demircan, sinemanın eğlence aracından öte bir öğrenme aracı olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:Ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüllerFestivalin yedinci yılında 65 farklı ülkeden 568 eser yarışmaya başvuru yaptı. Yarışma kapsamında toplamda 300 bin lira ödül dağıtıldı.Bu yıl festivalde "Vefa Ödülü", Ayşe Şasa adına Festival Danışma Kurulu Başkanı Atalay Taşdiken tarafından festivale aralıksız 7 yıldır filmleriyle katılan Bilal Çimrin'e takdim edildi.Festivalin "Ulusal Bölümü"nde "En İyi Ulusal Belgesel" ödülünü "Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar" adlı yapımıyla Yasin Öztürk, "En İyi Ulusal Kurmaca" ödülünü ise "Bir Nehir Kıyısında" filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek aldı."Uluslararası Bölüm"de ise "Uluslararası En İyi Kısa Animasyon", Belarus'tan yarışmaya katılan Natalia Darvina'ın "Good Wolf" adlı yapımı seçildi."En İyi Kısa Belgesel" ödülü Kırgızistan'dan "Meerman" adlı filmiyle Aikol Nurlanbek Uulu'ya verildi. Yarışma dışı "Jüri Özel Ödülü"ne de Mısır'dan "Rayhan'ın Güvenli Cenneti" adlı yapımıyla yönetmen Mohmed Fathi değer görüldü."Uluslararası En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü"nü ise Rusya'dan yarışmaya katılan Ignat Bagirov'un "Flowers for You" adlı filmi kazandı.Festival kapsamında "Son Taslak Proje Geliştirme Ödülleri", "Karayazı" ile senarist Ahmet Duvar'a, "The Work" projesi ile Davron Tadjiev'e ve "Bir Dolap Tozlu Uzay Elbisesi" ile Ahmet Furkan Arslan'a takdim edildi.Kısa Film Yapım Destek Finalistleri ise "Kara Tavuk" adlı projesiyle Zeynep İncetekin, "654 Gram" ile Ömer Dişbudak ve "Geyik" ile Mehmet Selim Gök seçildi.
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'7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu

00:55 28.11.2021
© İHASiyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfınca bu yıl festival olarak düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali", Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfınca bu yıl festival olarak düzenlenen 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA
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Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfınca bu yıl festival olarak düzenlenen "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali", Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Anadolu Ajansının ''Global İletişim Ortağı'' olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen festivalin kapanış programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın kültür aktarımında önemli bir araç olduğuna işaret ederek, Türk sinemasından yapımların 152 ülkede gösterimde olduğunu belirtti.
Demircan, sinemanın eğlence aracından öte bir öğrenme aracı olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:
"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz 63 yıl dünyayı şereflendirmiştir. İnsanlıkla fiziken birlikteliği çok kısa sürmüş. Hayatı tarif ederken dün, bugün ve yarın, üç günle tarif ederiz. Bütün günlerimiz bu üç güne sığar. Efendimiz kısa dünya hayatında, sonu olmayan bir dünyanın temellerini atmış. Biz ümmetine kısacık üç günümüze alemleri sığdırabilmeyi öğretmiş. Bu dünyada şüphesiz her şey kısa. Hem Efendimizden ilham alan hem de saniyeye sonsuzluk sığdırma gayretinde olan bütün katılımcıları tebrik ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sadece yanınızda değil, hikayenizin içinde olduğumuzdan berhudarız, siz de berhudar olun. Yarışmaya katılan her arkadaşımızı ve yarışmayı organize eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüller

Festivalin yedinci yılında 65 farklı ülkeden 568 eser yarışmaya başvuru yaptı. Yarışma kapsamında toplamda 300 bin lira ödül dağıtıldı.
Bu yıl festivalde "Vefa Ödülü", Ayşe Şasa adına Festival Danışma Kurulu Başkanı Atalay Taşdiken tarafından festivale aralıksız 7 yıldır filmleriyle katılan Bilal Çimrin'e takdim edildi.
Festivalin "Ulusal Bölümü"nde "En İyi Ulusal Belgesel" ödülünü "Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar" adlı yapımıyla Yasin Öztürk, "En İyi Ulusal Kurmaca" ödülünü ise "Bir Nehir Kıyısında" filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek aldı.
"Uluslararası Bölüm"de ise "Uluslararası En İyi Kısa Animasyon", Belarus'tan yarışmaya katılan Natalia Darvina'ın "Good Wolf" adlı yapımı seçildi.
"En İyi Kısa Belgesel" ödülü Kırgızistan'dan "Meerman" adlı filmiyle Aikol Nurlanbek Uulu'ya verildi. Yarışma dışı "Jüri Özel Ödülü"ne de Mısır'dan "Rayhan'ın Güvenli Cenneti" adlı yapımıyla yönetmen Mohmed Fathi değer görüldü.
"Uluslararası En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü"nü ise Rusya'dan yarışmaya katılan Ignat Bagirov'un "Flowers for You" adlı filmi kazandı.
Festival kapsamında "Son Taslak Proje Geliştirme Ödülleri", "Karayazı" ile senarist Ahmet Duvar'a, "The Work" projesi ile Davron Tadjiev'e ve "Bir Dolap Tozlu Uzay Elbisesi" ile Ahmet Furkan Arslan'a takdim edildi.
Kısa Film Yapım Destek Finalistleri ise "Kara Tavuk" adlı projesiyle Zeynep İncetekin, "654 Gram" ile Ömer Dişbudak ve "Geyik" ile Mehmet Selim Gök seçildi.
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