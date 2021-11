https://tr.sputniknews.com/20211128/cumhurbaskani-erdogan-62-bin-337-engelli-atamasi-yaparak-rekor-ustune-rekor-kirdik-1051233058.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 62 bin 337 engelli ataması yaparak rekor üstüne rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 62 bin 337 engelli ataması yaparak rekor üstüne rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdıklarını, gelecek dönemde bu sayının daha... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T22:19+0300

2021-11-28T22:19+0300

2021-11-28T22:38+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

engelli

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051233033_35:0:1034:562_1920x0_80_0_0_4d09717ded18a04bb48c4a1fb1666435.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir ziyaretinde, Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı 'Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması'nın görüntüleri paylaşıldı.Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Açılışı yapılan eserlerle, teslim edilen deprem konutlarının şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımları İzmir'e kazandıran tüm kurumların yetkililerini tebrik etti.Sporda, sanatta, eğitimde, iş hayatında başarı hikayesi yazmış engellilerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, bu anlamlı buluşmaya katılan herkese teşekkür etti.Bu güzel atmosferde, gönülleri bir araya getiren, hasbihal edilmesine imkan sağlayan AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığına şükranlarını sunan Erdoğan, 19 yıldır "AK Parti varsa, biz varsak engel yok" şiarıyla çalışmalarını kararlılıkla, samimiyetle sürdürdüklerini söyledi."Medeniyetimizin ayırıcı vasıflarından olan 'kerim devlet' tasavvurunu günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle birleştirerek yeniden yorumladık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldığını vurgulayarak, 2010'da yapılan Anayasa değişikliği ile daha da ileri giderek, engellilerle yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldıklarını hatırlattı.'Engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz'Bir başka düzenlemeyle de 2013 yılında 'özürlü, sakat, çürük' gibi incitici, küçük düşürücü ibareleri tamamen kaldırdıklarını anımsatan Erdoğan, "2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2021 yılı itibarıyla 535 bin 700'e ulaştı. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 Engelsiz Gündüz Yaşam Merkezini hizmete sunduk" dedi.Kamu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 2002'de 21 iken, 2021 yılı ekim ayı itibarıyla bu sayıyı 104'e çıkardıklarını aktaran Erdoğan, AK Parti bünyesinde 81 ilde kurulan Engelli Koordinasyon Merkezleri ile engelli vatandaşların yanında olduklarına değindi.Engelli vatandaşların istihdam oranlarını artırmak, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame etmelerini sağlamak için pek çok adım attıklarına işaret eden Erdoğan, 2012'de dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdiklerini bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:'Daha fazla dayanışma bekliyorum'Engelli vatandaşların toplumda hak ettikleri yeri alabilmesinin tek başına devletin veya hükümetin çabalarıyla mümkün olmayacağına vurgu yapan Erdoğan, bütün bireylerin, ailelerin, sivil toplumun, iş dünyasının, belediyelerin, medyanın, okulların, üniversitelerin de bu süreci desteklemesinin önemini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda ne kadar farkındalık oluşturulursa, sorumluluk duygusu ne kadar yaygınlaştırılırsa hedeflere o derece varılabileceğine dikkati çekti."Engelli kardeşlerimizle ilgili önyargıları kırdığımız ölçüde, onların önündeki engelleri kaldırabiliriz" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmaların son safhaya geldiğini bildirdi.Programın başında sanatçı Metin Şentürk, görme engelli gençlerle "Her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Metin Şentürk'e, programa gelen görme engelli, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ile tanışıp tanışmadığını sorması üzerine Şentürk'ün "Onu gözüm bir yerden ısırıyor Cumhurbaşkanım" şeklinde cevap vermesi gülüşmelere neden oldu.Programa katılan bir anne, dört çocuğundan ikisinin engelli olduğunu söyleyerek, engellilere sağlanan hizmetler için Erdoğan'a teşekkür etti.'İnsanoğlu azmettikten sonra hiçbir şey tanımıyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbozkurt'un durumunun tüm topluma örnek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Nedir bu? Bir, küçümseyemezsin, onları aşağılayamazsın, onlara eğitim öğretim kapılarını kapayamazsın. Çünkü özellikle Ayşe Begüm'ler bu toplumda diğerlerine örnektir. Siz engel koyuyorsunuz ama Ayşe Begüm o engelleri aşa aşa, evelallah buralara geliyor. Demek ki insanoğlu azmettikten sonra hiçbir şey tanımıyor ve profesör de oluyor, mesleğinde temayüz edip gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na, Ayşe Begüm Başbozkurt ile ilgilenmesi talimatını verdi.Başbozkurt, geçen günlerde yasalaşan 5. Yargı Paketi ile engellilerin hakim ve savcılık yapamayacağına ilişkin maddenin değiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yapılan bu değişiklikle görme engellilerin hakimlik mesleğini yapmaları önünde yasal bir engel kalmadığını söyleyebilir miyiz? Kaymakam, vali, büyükelçi gibi üst düzey kamu görevlerinde engelli bireylerin yer alması için düzenlemeler yapılacak mı?" sorularını sordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bakan yardımcısı olduğuna dikkati çekti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de kanundaki değişikliğin engelliler için önemine işaret ederek, Başbozkurt'a her konuda destek olacağını söyledi.Başbozkurt gibi hukukçu olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da engellilerin bu zamana kadar hakimlik sınavını kazansalar da kanun sebebiyle elendiklerine işaret ederek, artık bu engelin aşıldığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen türküsünü söylediErdoğan, bedensel engelli bir öğretmenin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması talebine, "Onun çalışmaları evellallah son safhaya geldi" yanıtını verdi.Bedensel engelliler masa tenisi sporcusu Nesim Turan'ın "Spor aşkınız nereden geliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:Engelli sporcuların sorularını yanıtlayan Erdoğan, piyano eşliğinde Yemen türküsünü söyledi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, engelli, izmir