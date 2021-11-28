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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X'in kızının cenazesine Türk bayraklı çelenk gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X'in kızının cenazesine Türk bayraklı çelenk gönderdi
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz'ın New York'ta gerçekleşen cenaze... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T02:12+0300
2021-11-28T02:12+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
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New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarındanMalikah Şahba'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze merasimine Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyah Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti.Malikah Şahbaz'ın cenaze töreninde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.Aile üyelerine cenaze namazı öncesi başsağlığı dileyen Mercan, "Malcolm X dünya Müslümanları tarafından bilinen müstesna bir şahsiyet. Kızının vefatı nedeniyle yakınlarına Cumhurbaşkanımızın taziye mesajlarını ilettik" dedi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze için gönderdiği Türk bayrağı sembollerini taşıyan çelenkle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara ve inananlara gösterdiği bir teveccühtür" ifadesini kullandı.New York'un Brooklyn kentindeki evinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, Manhattan'daki cenaze namazının ardından götürüldüğü Ferncliff Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.56 yaşındaki Şahbaz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda silahlı saldırıya uğradığında, anne Betty Şahbaz, Malikah ve Malaak ikizlerine 3 aylık hamileydi.
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recep tayyip erdoğan, malcom-x, malikah şahbaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X'in kızının cenazesine Türk bayraklı çelenk gönderdi

02:12 28.11.2021
© AAMalcolm X'in kızı Malikah Şahbaz'ın cenazesi
Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz'ın cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AA
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ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz'ın New York'ta gerçekleşen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayrağı sembollerini taşıyan çelenk gönderdi.
New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarındanMalikah Şahba'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze merasimine Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyah Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti.
Malikah Şahbaz'ın cenaze töreninde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.
Aile üyelerine cenaze namazı öncesi başsağlığı dileyen Mercan, "Malcolm X dünya Müslümanları tarafından bilinen müstesna bir şahsiyet. Kızının vefatı nedeniyle yakınlarına Cumhurbaşkanımızın taziye mesajlarını ilettik" dedi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze için gönderdiği Türk bayrağı sembollerini taşıyan çelenkle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara ve inananlara gösterdiği bir teveccühtür" ifadesini kullandı.
New York'un Brooklyn kentindeki evinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, Manhattan'daki cenaze namazının ardından götürüldüğü Ferncliff Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.
56 yaşındaki Şahbaz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda silahlı saldırıya uğradığında, anne Betty Şahbaz, Malikah ve Malaak ikizlerine 3 aylık hamileydi.
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