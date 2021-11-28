https://tr.sputniknews.com/20211128/cumhurbaskani-erdogan-malcolm-xin-kizinin-cenazesine-turk-bayrakli-celenk-gonderdi-1051215257.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X'in kızının cenazesine Türk bayraklı çelenk gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X'in kızının cenazesine Türk bayraklı çelenk gönderdi

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz'ın New York'ta gerçekleşen cenaze... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T02:12+0300

2021-11-28T02:12+0300

2021-11-28T02:12+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

malcom-x

malikah şahbaz

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New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarındanMalikah Şahba'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze merasimine Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyah Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti.Malikah Şahbaz'ın cenaze töreninde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.Aile üyelerine cenaze namazı öncesi başsağlığı dileyen Mercan, "Malcolm X dünya Müslümanları tarafından bilinen müstesna bir şahsiyet. Kızının vefatı nedeniyle yakınlarına Cumhurbaşkanımızın taziye mesajlarını ilettik" dedi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze için gönderdiği Türk bayrağı sembollerini taşıyan çelenkle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara ve inananlara gösterdiği bir teveccühtür" ifadesini kullandı.New York'un Brooklyn kentindeki evinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, Manhattan'daki cenaze namazının ardından götürüldüğü Ferncliff Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.56 yaşındaki Şahbaz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda silahlı saldırıya uğradığında, anne Betty Şahbaz, Malikah ve Malaak ikizlerine 3 aylık hamileydi.

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recep tayyip erdoğan, malcom-x, malikah şahbaz