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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T23:00+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
taziye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211128/galatasarayin-eski-baskani-mustafa-cengiz-hayatini-kaybetti-1051230333.html
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recep tayyip erdoğan, taziye, mustafa cengiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı

23:00 28.11.2021 (güncellendi: 23:08 28.11.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Mustafa Cengiz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
SPOR
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:41
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