https://tr.sputniknews.com/20211128/enerji-bakanliginin-karariyla-sokak-lambalari-15-dakika-gec-yanip-30-dakika-erken-sonduruluyor-1051230847.html

Enerji Bakanlığı’nın kararıyla sokak lambaları 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor

Enerji Bakanlığı’nın kararıyla sokak lambaları 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor

Bakanlığın aldığı kararla sokak lambaları 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor. İBB Başkanı İmamoğlu, yeni düzenleme nedeniyle oluşabilecek... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T19:03+0300

2021-11-28T19:03+0300

2021-11-28T19:03+0300

türkiye

istanbul

elektrik

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

sokaklar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla sokak lambaları normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor. Özellikle Türkiye'nin batı illerinde sabahın erken saatlerinde mesai ve okula giden kişiler bu uygulamaya karşı elektrik şirketlerine sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.Şirketler ise kararın bakanlığa ait olduğunu ifade ederek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gün ışığından azami ölçüde yararlanılması hedefiyle Türkiye genelinde aldığı karara göre, aydınlatma armatürleri normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülecektir" mesajını paylaşıyor.CHP'li Gürer: Yaz/Kış saati uygulamasına bir an önce geçilmeliSokak lambalarıyla ilgili alınan karar sonrası konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmemesinin evlerdeki elektrik giderlerini artırdığını söyledi. Bakanlığın son talimatıyla sokakların karanlığa terk edildiğini ve çocukların karanlıkta okula gidip geldiğini belirten Gürer, "Bu yolla tasarruf sağlanıyor gibi görüntü yaratılıp hane giderlerindeki artış gözden kaçırılmak istenmektedir” dedi.Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, yaz saati uygulaması nedeniyle gün ağarmadan okula ya da işe gidenler için elektrik kullanımının zorunlu olduğunu belirtti. Gürer, "Vatandaşın içinde bulunduğu zor koşullar dikkate alınıp hane için daha çok enerji giderine neden olan sabit saat uygulamasından vazgeçilerek, yaz/kış saati uygulamasına bir an önce geçilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.Uygulanması gerekenin kalıcı kış saati olduğunu belirten Gürer, "Elektrik tüketiminin artışının yanında, sürekli zamlanan elektrik faturaları da hane elektrik giderini artırıyor. Vatandaş daha yüksek fatura bedeli ödemek zorunda kalıyor. Bakan, uygulamanın tasarruf sağladığını anlatıyor ama olay, hane elektrik kullanımı ile ilgili. Haneler gibi okul ve benzeri kuruluşlar da gün ağarıncaya kadar elektrik kullanıyor. Akşam da benzer bir durum oluşuyor. Sorun, başta çocukların karanlıkta okula gitmesi ve hanelerde hazırlık sürecinde yaşanan erken elektrik kullanımının başlaması sorunudur. Ekonomik kriz, şirketler para kazansın, vatandaş mağdur olsun yaklaşımı ile ele alınamaz. Bu süreç, kış saati uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca bakanlığın, ‘Sokak lambalarını 30 dakika erken söndürüp 15 dakika geç yakın’ demesi, sokakları bu sürede karanlığa terk etmektir" diye belirtti.İmamoğlu: Güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demekNüfus ve enerji tüketimi yoğunluğunun en yüksek olduğu İstanbul'da da zifiri karanlıkta dışarı çıkmak zorunda olanlar çoğunlukta. Birçok kişi güneşi görmeden evlerinden çıkıyor ve yine güneş battıktan sonra mesaileri bitiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da alınan kararı eleştirerek açıklamada bulundu.İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor. Bir de bakanlık 'sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak' diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek" ifadesini kullandı.Bakanlığın 2016 yılında aldığı kararla yaz-kış saati uygulaması kaldırılmış, 'enerji tasarrufunun' gerekçe gösterildiği bu karar sonrası nüfus ve enerji üretimi açısından yoğun olan Türkiye'nin batısı mesai saatlerinden olumsuz etkilenmişti. Uzmanlar, enerji tasarrufunun yaşanmadığını aksine batıda yaşayan insanların karanlıkta daha fazla enerji tükettiğini söylemişti. Birçok kez konuyla ilgili eylem yapılmış ancak bir geri dönüş alınamamıştı.

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istanbul, elektrik, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, sokaklar