https://tr.sputniknews.com/20211128/hakan-calhanoglu-gol-atti-inter-kazandi--1051216084.html

Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı

Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yendi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

hakan çalhanoğlu

gol

inter

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Venedik’teki Pier Luigi Penzo Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Venezia'ya konuk oldu.Inter’i öne geçiren golü, 34'üncü dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı: 1-0.İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu, 57'inci dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı.Inter, ikinci yarıda farkı açmak için yüklenirken, aradığı golü 90+6. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ile buldu.Inter, deplasmanda Venezia’yı 2-0 yenerek puanını 31'e yükseltti ve 3'üncü basamaktaki yerini korudu. Inter, bu galibiyetle ve maç fazlasıyla ligin ilk iki basamağında yer alan Milan ve Napoli ile puan farkını 1'e indirdi.Venezia ise bu sezonki 7'inci yenilgisini Inter’den aldı ve haftayı puansız kapattı.Öte yandan, 14. haftada bugün oynanan ve Atalanta'nın Juventus'u 1-0 yendiği maçta, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral performansıyla Serie A'nın sponsoru TIM tarafından “maçın en iyisi” seçildi.

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hakan çalhanoğlu, gol, inter