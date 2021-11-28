Hollanda ve Danimarka'da da Omicron varyantı görüldü

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı alan Avrupa ülkesi Hollanda'da, Güney Afrika'dan gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan karantinadaki 61 yolcunun en az 13'ünde yeni Omicron varyantı tespit edildi. Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü (RIVM) incelemelerin sürdüğünü, test yapıldıkça sayının daha artabileceğini açıkladı.Bu açıklamanın hemen ardından Danimarka da Güney Afrika'dan gelen yolcular arasında 2 Omicron varyantına rastlandığını duyurdu.
Koronavirüsün büyük endişe yaratan yeni varyantı Omicron iki Avrupa ülkesinde daha görüldü.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı alan Avrupa ülkesi Hollanda'da, Güney Afrika'dan gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan karantinadaki 61 yolcunun en az 13'ünde yeni Omicron varyantı tespit edildi.
Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü (RIVM) incelemelerin sürdüğünü, test yapıldıkça sayının daha artabileceğini açıkladı.
Bu açıklamanın hemen ardından Danimarka da Güney Afrika'dan gelen yolcular arasında 2 Omicron varyantına rastlandığını duyurdu.