İstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreyi buldu

İstanbul'da sabah saatlerinde lodos etkili oldu. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.
İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.
İstanbul'da sabah saatlerinde lodos etkili oldu. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.