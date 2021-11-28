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İstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreyi buldu
İstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreyi buldu
İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T13:41+0300
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yaşam
istanbul
türkiye
meteoroloji
lodos
fırtına
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İstanbul'da sabah saatlerinde lodos etkili oldu. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20211127/marmara-ve-egede-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1051195402.html
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istanbul, türkiye, meteoroloji, lodos, fırtına

İstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreyi buldu

13:41 28.11.2021
© DHAİstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı
İstanbul'da lodos etkili oldu: Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© DHA
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İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.
İstanbul'da sabah saatlerinde lodos etkili oldu. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
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