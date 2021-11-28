https://tr.sputniknews.com/20211128/malala-taliban-tarafindan-basindan-vurulmasindan-9-yil-sonra-oxford-diplomasini-aldi-1051226722.html
Malala, Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford diplomasını aldı
Malala, Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford diplomasını aldı
Dünya çapında kızların eğitim haklarının simgesi haline gelen Malala, Pakistan Talibanı tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford Üniversitesi'nden... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T15:54+0300
2021-11-28T15:54+0300
2021-11-28T16:01+0300
dünya
oxford üniversitesi
malala yusufzay
mezuniyet
diploma
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Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay, Oxford Üniversitesi'nde 1.5 yıl önce tamamladığı eğitiminin diplomasına gecikmeli olarak kavuştu. Pakistan'da 11 yaşından beri kız çocukları ve kadınların eğitim hakları için aktivistlik yapması nedeniyle 2012'de 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan Malala, daha önce pandemi nedeniyle ertelenen törenle Oxford Üniversitesi'nden felsefe, siyaset ve ekonomi derecesiyle mezun oldu.9 Kasım'da İslami nikah töreniyle 'dünya evine girdiğine' dair sosyal medya paylaşımı yapan 24 yaşındaki Malala, bu kez mezuniyetini kep ve cübbe içindeki fotoğrafları eşiğinde "Latince bir şeyler söylendi ve görünüşe göre diplomam var" diye paylaştı.Kampüste arkadaşları ve eşi Asser Malik ile birlikte fotoğraflar çektiren Malala'nın annesi ve babası tarafından yanağından öpülürken de fotoğrafı var. Eşinin başarısını fotoğraflar paylaşarak kutlayan Asser Malik, "İlk tanıştığımız yerde Malala'nın mezuniyet gününde biraz daha özel hissettik" diye tweetledi. Pakistan Talibanı tarafından vurulmasının ardından Britanya'da tedavi altına alınan ve burada eğitimine devam eden Malala, 2014'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen en genç kişi oldu ve daha sonra eğitimine Oxford Üniversitesi'nde devam etti.Daha önce daha önce Vogue'un Britanya edisyonuna verdiği mülakatta, nihayet üniversitede kendine ayıracak zaman bulduğundan söz eden genç kadın aktivist, "Kelimenin tam anlamıyla her şey için heyecanlanıyordum. McDonald's'a gitmek ya da arkadaşlarımla poker oynamak ya da bir konuşmaya ya da bir etkinliğe gitmek. Her andan zevk alıyordum çünkü daha önce bu kadarını görmemiştim" diye konuşmuştu.Malala kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla kızların eğitimi için kampanya yürütmeye devam ederken, ABD'nin çekilmesiyle ağustos ortasında Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban, eylülde kız çocuklarına ve genç kadınlara eğitimi, kadınlara çalışmayı yasakladı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/nobel-baris-odullu-malala-islami-nikah-toreniyle-dunya-evine-girdigini-duyurdu-1050651340.html
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oxford üniversitesi, malala yusufzay, mezuniyet, diploma
Malala, Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford diplomasını aldı
15:54 28.11.2021 (güncellendi: 16:01 28.11.2021)
Dünya çapında kızların eğitim haklarının simgesi haline gelen Malala, Pakistan Talibanı tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford Üniversitesi'nden resmen mezun oldu.
Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay, Oxford Üniversitesi'nde 1.5 yıl önce tamamladığı eğitiminin diplomasına gecikmeli olarak kavuştu.
Pakistan'da 11 yaşından beri kız çocukları ve kadınların eğitim hakları için aktivistlik yapması nedeniyle 2012'de 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan Malala, daha önce pandemi nedeniyle ertelenen törenle Oxford Üniversitesi'nden felsefe, siyaset ve ekonomi derecesiyle mezun oldu.
9 Kasım'da İslami nikah töreniyle 'dünya evine girdiğine' dair sosyal medya paylaşımı yapan 24 yaşındaki Malala, bu kez mezuniyetini kep ve cübbe içindeki fotoğrafları eşiğinde "Latince bir şeyler söylendi ve görünüşe göre diplomam var" diye paylaştı.
Kampüste arkadaşları ve eşi Asser Malik ile birlikte fotoğraflar çektiren Malala'nın annesi ve babası tarafından yanağından öpülürken de fotoğrafı var.
Eşinin başarısını fotoğraflar paylaşarak kutlayan Asser Malik, "İlk tanıştığımız yerde Malala'nın mezuniyet gününde biraz daha özel hissettik" diye tweetledi.
Pakistan Talibanı tarafından vurulmasının ardından Britanya'da tedavi altına alınan ve burada eğitimine devam eden Malala, 2014'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen en genç kişi oldu ve daha sonra eğitimine Oxford Üniversitesi'nde devam etti.
Daha önce daha önce Vogue'un Britanya edisyonuna verdiği mülakatta, nihayet üniversitede kendine ayıracak zaman bulduğundan söz eden genç kadın aktivist, "Kelimenin tam anlamıyla her şey için heyecanlanıyordum. McDonald's'a gitmek ya da arkadaşlarımla poker oynamak ya da bir konuşmaya ya da bir etkinliğe gitmek. Her andan zevk alıyordum çünkü daha önce bu kadarını görmemiştim" diye konuşmuştu.
Malala kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla kızların eğitimi için kampanya yürütmeye devam ederken, ABD'nin çekilmesiyle ağustos ortasında Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban, eylülde kız çocuklarına ve genç kadınlara eğitimi, kadınlara çalışmayı yasakladı.