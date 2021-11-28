Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211128/son-kovid-varyanti-icin-iki-harfi-atlayip-omicronda-karar-kilan-dso-cin-hassasiyetini-dogruladi-1051224016.html
Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı
Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı
Kovid varyantlarına Yunan alfabesiyle isim verilmesi uygulaması uyarınca Güney Afrika'da ortaya çıkan sonuncusuna Omicron denilmesi, espriyle karışık eleştiri... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T14:12+0300
2021-11-28T14:44+0300
koronavirüs
çin
dünya sağlık örgütü (dsö)
şi cinping
alfabe
yunanca
yunan
harf
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1042896257_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_0d66bf3cb721872470e4459874123881.jpg
'Çin virüsü, Hindistan varyantı' gibi etiketlemelerin ülkeleri suçlu gibi gösterdiği şikayetleri üzerine Yunan alfabesiyle adlandırma yapmaya geçen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), bu mantığa göre Delta varyantının ardından gelen varyantı 'Nu'' diye adlandırması gerekiyordu. DSÖ'nün hem 'Nu'yu hem de ardından gelen 'Xi'yi atlayıp onları takip eden 'Omicron'a geçmesi ve B.1.1.529 varyantını Omicron diye adlandırması sosyal medyada fırtına yarattı. 'Nu'nun İngilizce yeni anlamına gelen 'new' kelimesiyle karıştırılması ihtimali nedeniyle ve 'Xi'nin de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in adının İngilizce yazılışının 'Xi' olmasından ötürü es geçildiği spekülasyonlarına, DSÖ'den doğrulama geldi.'Xi, yaygın bir isim'DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, açıklamasında, 'insanların bunun bir isim olduğunu anlayamayacağı, yeni varyant denildiğini sanacakları gerekçesiyle 'Nu'dan vazgeçildiğini' belirterek ekledi:"'Xi' isim olarak yaygın kullanılıyor ve biz de kimseyi damgalanmış duruma düşürmemek için yer, insan, hayvan ve vbg isimleri kullanmamaya karar vermiştik."Açıklama, koronavirüs pandemisinden Çin'i sorumlu tutan ve DSÖ'yü Çin'in sorumluluğunu örtbas etmekle suçlayan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri ve Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar kanadı gibi kesimlerin, B.1.1.529 varyantının adlandırılmasında 'Xi'nin atlanmasına sert tepki göstermesinin ardından geldi.'DSÖ, ÇKP'den korkuyor'İngiliz muhafazakarların gazetesi The Telegraph'ın Küresel Sağlık Güvenliği Editörü Paul Nuki'nin 'Xi'nin Çin liderinin adı olmasından ötürü atlandığına dair tweetinde "Tüm pandemiler kalıtsal olarak siyasi" tepkisini göstermiş, bunu retweet eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz "DSÖ'nün, Çin Komünist Partisi'nden bu kadar korkuyorsa, bir dahaki sefere felaketle sonuçlanacak bir küresel pandemiyi örtbas etmeye çalıştıklarında onlardan hesap soracağına nasıl güvenilebilir" diye eklemişti. 'Transformers karakteri ya da Futurama'nın Omicronlu canavarları gibi'Omicron'un 'Transformers'dan bir karaktere benzediğine dair epey espri de paylaşılan sosyal medyada, Futurama'nın sık sık Dünya'yı işgal edip insanları yemeye çalışan devasa uzaylıların yaşadığı Omicron Persei 8 gezegeninden canavarlı görüntüler eşliğinde de bolca 'muhabbet edildi'.
https://tr.sputniknews.com/20211126/yeni-varyantin-ismi-belli-oldu-1051189724.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1042896257_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_e9bd446bb6967ad7561e5f8a34d0ce2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, dünya sağlık örgütü (dsö), şi cinping, alfabe, yunanca, yunan, harf, omicron

Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı

14:12 28.11.2021 (güncellendi: 14:44 28.11.2021)
© AP Photo / Mary AltafferÇin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone ol
Kovid varyantlarına Yunan alfabesiyle isim verilmesi uygulaması uyarınca Güney Afrika'da ortaya çıkan sonuncusuna Omicron denilmesi, espriyle karışık eleştiri getirdi. Sıradaki harflerden 'Xi'nin Çin liderinin adı olmasından ötürü es geçildiği spekülasyonlarına, DSÖ'den doğrulama geldi.
'Çin virüsü, Hindistan varyantı' gibi etiketlemelerin ülkeleri suçlu gibi gösterdiği şikayetleri üzerine Yunan alfabesiyle adlandırma yapmaya geçen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), bu mantığa göre Delta varyantının ardından gelen varyantı 'Nu'' diye adlandırması gerekiyordu. DSÖ'nün hem 'Nu'yu hem de ardından gelen 'Xi'yi atlayıp onları takip eden 'Omicron'a geçmesi ve B.1.1.529 varyantını Omicron diye adlandırması sosyal medyada fırtına yarattı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyanta 'Omicron' adını verdi
26 Kasım, 21:12
'Nu'nun İngilizce yeni anlamına gelen 'new' kelimesiyle karıştırılması ihtimali nedeniyle ve 'Xi'nin de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in adının İngilizce yazılışının 'Xi' olmasından ötürü es geçildiği spekülasyonlarına, DSÖ'den doğrulama geldi.

'Xi, yaygın bir isim'

DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, açıklamasında, 'insanların bunun bir isim olduğunu anlayamayacağı, yeni varyant denildiğini sanacakları gerekçesiyle 'Nu'dan vazgeçildiğini' belirterek ekledi:
"'Xi' isim olarak yaygın kullanılıyor ve biz de kimseyi damgalanmış duruma düşürmemek için yer, insan, hayvan ve vbg isimleri kullanmamaya karar vermiştik."
Açıklama, koronavirüs pandemisinden Çin'i sorumlu tutan ve DSÖ'yü Çin'in sorumluluğunu örtbas etmekle suçlayan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri ve Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar kanadı gibi kesimlerin, B.1.1.529 varyantının adlandırılmasında 'Xi'nin atlanmasına sert tepki göstermesinin ardından geldi.

'DSÖ, ÇKP'den korkuyor'

İngiliz muhafazakarların gazetesi The Telegraph'ın Küresel Sağlık Güvenliği Editörü Paul Nuki'nin 'Xi'nin Çin liderinin adı olmasından ötürü atlandığına dair tweetinde "Tüm pandemiler kalıtsal olarak siyasi" tepkisini göstermiş, bunu retweet eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz "DSÖ'nün, Çin Komünist Partisi'nden bu kadar korkuyorsa, bir dahaki sefere felaketle sonuçlanacak bir küresel pandemiyi örtbas etmeye çalıştıklarında onlardan hesap soracağına nasıl güvenilebilir" diye eklemişti.

'Transformers karakteri ya da Futurama'nın Omicronlu canavarları gibi'

Omicron'un 'Transformers'dan bir karaktere benzediğine dair epey espri de paylaşılan sosyal medyada, Futurama'nın sık sık Dünya'yı işgal edip insanları yemeye çalışan devasa uzaylıların yaşadığı Omicron Persei 8 gezegeninden canavarlı görüntüler eşliğinde de bolca 'muhabbet edildi'.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:54Malala, Taliban tarafından başından vurulmasından 9 yıl sonra Oxford diplomasını aldı
15:44Hollanda ve Danimarka'da da Omicron varyantı görüldü
15:33Tayland'da maymunlara açık büfe kuruldu
15:21MHP Grup Başkanvekili: Dünyadaki sıkıntıları görmezden gelerek eleştiri yapmak insafsızlıktır
15:18Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı
15:11Rusya’da nesli tükenmekte olan bir Amur kaplanı öldürüldü
15:03Rusya'daki maden kazasındaki yaralı sayısı 76’ya yükseldi
15:03İçişleri Bakanlığı: Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek
14:57Antalya'da hortum dev ağaçları kökünden söktü: 'Deprem oluyor sandık'
14:55Ticaret Bakanlığı'ndan dansözlü yemek organizasyonu ile ilgili açıklama: Alakamız yok
14:49Konutta en pahalı il ve ilçeler belli oldu: Muğla ve Beşiktaş
14:35Kendisini polis olarak tanıtarak 700 bin dolar çektirdi, parayı alacağı an suçüstü yakalandı
14:32Rus Senatör Kruglıy: Omicron varyantı büyük ihtimalle Rusya'da da var
14:26Çorum'da 10 günlük su kaldı
14:15Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem
14:12Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı
14:11Beyoğlu'nda saldırıya uğrayan kadın: Şahsı yolda görsem tanımam, yoruldum, ailem benden daha perişan
14:01Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi
14:00İstanbul'un stresinden bunalan mühendis işi bıraktı, Kazdağları'nda 'tam bağımsız dağ adamı' oldu
13:45Çekya’nın yeni başbakanı Petr Fiala oldu