https://tr.sputniknews.com/20211128/son-kovid-varyanti-icin-iki-harfi-atlayip-omicronda-karar-kilan-dso-cin-hassasiyetini-dogruladi-1051224016.html
Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı
Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı
Kovid varyantlarına Yunan alfabesiyle isim verilmesi uygulaması uyarınca Güney Afrika'da ortaya çıkan sonuncusuna Omicron denilmesi, espriyle karışık eleştiri... 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T14:12+0300
2021-11-28T14:12+0300
2021-11-28T14:44+0300
koronavirüs
çin
dünya sağlık örgütü (dsö)
şi cinping
alfabe
yunanca
yunan
harf
omicron
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'Çin virüsü, Hindistan varyantı' gibi etiketlemelerin ülkeleri suçlu gibi gösterdiği şikayetleri üzerine Yunan alfabesiyle adlandırma yapmaya geçen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), bu mantığa göre Delta varyantının ardından gelen varyantı 'Nu'' diye adlandırması gerekiyordu. DSÖ'nün hem 'Nu'yu hem de ardından gelen 'Xi'yi atlayıp onları takip eden 'Omicron'a geçmesi ve B.1.1.529 varyantını Omicron diye adlandırması sosyal medyada fırtına yarattı. 'Nu'nun İngilizce yeni anlamına gelen 'new' kelimesiyle karıştırılması ihtimali nedeniyle ve 'Xi'nin de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in adının İngilizce yazılışının 'Xi' olmasından ötürü es geçildiği spekülasyonlarına, DSÖ'den doğrulama geldi.'Xi, yaygın bir isim'DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, açıklamasında, 'insanların bunun bir isim olduğunu anlayamayacağı, yeni varyant denildiğini sanacakları gerekçesiyle 'Nu'dan vazgeçildiğini' belirterek ekledi:"'Xi' isim olarak yaygın kullanılıyor ve biz de kimseyi damgalanmış duruma düşürmemek için yer, insan, hayvan ve vbg isimleri kullanmamaya karar vermiştik."Açıklama, koronavirüs pandemisinden Çin'i sorumlu tutan ve DSÖ'yü Çin'in sorumluluğunu örtbas etmekle suçlayan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri ve Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar kanadı gibi kesimlerin, B.1.1.529 varyantının adlandırılmasında 'Xi'nin atlanmasına sert tepki göstermesinin ardından geldi.'DSÖ, ÇKP'den korkuyor'İngiliz muhafazakarların gazetesi The Telegraph'ın Küresel Sağlık Güvenliği Editörü Paul Nuki'nin 'Xi'nin Çin liderinin adı olmasından ötürü atlandığına dair tweetinde "Tüm pandemiler kalıtsal olarak siyasi" tepkisini göstermiş, bunu retweet eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz "DSÖ'nün, Çin Komünist Partisi'nden bu kadar korkuyorsa, bir dahaki sefere felaketle sonuçlanacak bir küresel pandemiyi örtbas etmeye çalıştıklarında onlardan hesap soracağına nasıl güvenilebilir" diye eklemişti. 'Transformers karakteri ya da Futurama'nın Omicronlu canavarları gibi'Omicron'un 'Transformers'dan bir karaktere benzediğine dair epey espri de paylaşılan sosyal medyada, Futurama'nın sık sık Dünya'yı işgal edip insanları yemeye çalışan devasa uzaylıların yaşadığı Omicron Persei 8 gezegeninden canavarlı görüntüler eşliğinde de bolca 'muhabbet edildi'.
https://tr.sputniknews.com/20211126/yeni-varyantin-ismi-belli-oldu-1051189724.html
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çin, dünya sağlık örgütü (dsö), şi cinping, alfabe, yunanca, yunan, harf, omicron
Son Kovid varyantı için iki harfi atlayıp Omicron'da karar kılan DSÖ, Çin hassasiyetini doğruladı
14:12 28.11.2021 (güncellendi: 14:44 28.11.2021)
Kovid varyantlarına Yunan alfabesiyle isim verilmesi uygulaması uyarınca Güney Afrika'da ortaya çıkan sonuncusuna Omicron denilmesi, espriyle karışık eleştiri getirdi. Sıradaki harflerden 'Xi'nin Çin liderinin adı olmasından ötürü es geçildiği spekülasyonlarına, DSÖ'den doğrulama geldi.
'Çin virüsü, Hindistan varyantı' gibi etiketlemelerin ülkeleri suçlu gibi gösterdiği şikayetleri üzerine Yunan alfabesiyle adlandırma yapmaya geçen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), bu mantığa göre Delta varyantının ardından gelen varyantı 'Nu'' diye adlandırması gerekiyordu. DSÖ'nün hem 'Nu'yu hem de ardından gelen 'Xi'yi atlayıp onları takip eden 'Omicron'a geçmesi ve B.1.1.529 varyantını Omicron diye adlandırması sosyal medyada fırtına yarattı.
'Nu'nun İngilizce yeni anlamına gelen 'new' kelimesiyle karıştırılması ihtimali nedeniyle ve 'Xi'nin de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in adının İngilizce yazılışının 'Xi' olmasından ötürü es geçildiği spekülasyonlarına, DSÖ'den doğrulama geldi.
'Xi, yaygın bir isim'
DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, açıklamasında, 'insanların bunun bir isim olduğunu anlayamayacağı, yeni varyant denildiğini sanacakları gerekçesiyle 'Nu'dan vazgeçildiğini' belirterek ekledi:
"'Xi' isim olarak yaygın kullanılıyor ve biz de kimseyi damgalanmış duruma düşürmemek için yer, insan, hayvan ve vbg isimleri kullanmamaya karar vermiştik."
Açıklama, koronavirüs pandemisinden Çin'i sorumlu tutan ve DSÖ'yü Çin'in sorumluluğunu örtbas etmekle suçlayan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri ve Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar kanadı gibi kesimlerin, B.1.1.529 varyantının adlandırılmasında 'Xi'nin atlanmasına sert tepki göstermesinin ardından geldi.
'DSÖ, ÇKP'den korkuyor'
İngiliz muhafazakarların gazetesi The Telegraph'ın Küresel Sağlık Güvenliği Editörü Paul Nuki'nin 'Xi'nin Çin liderinin adı olmasından ötürü atlandığına dair tweetinde "Tüm pandemiler kalıtsal olarak siyasi" tepkisini göstermiş, bunu retweet eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz "DSÖ'nün, Çin Komünist Partisi'nden bu kadar korkuyorsa, bir dahaki sefere felaketle sonuçlanacak bir küresel pandemiyi örtbas etmeye çalıştıklarında onlardan hesap soracağına nasıl güvenilebilir" diye eklemişti.
'Transformers karakteri ya da Futurama'nın Omicronlu canavarları gibi'
Omicron'un 'Transformers'dan bir karaktere benzediğine dair epey espri de paylaşılan sosyal medyada, Futurama'nın sık sık Dünya'yı işgal edip insanları yemeye çalışan devasa uzaylıların yaşadığı Omicron Persei 8 gezegeninden canavarlı görüntüler eşliğinde de bolca 'muhabbet edildi'.