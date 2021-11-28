https://tr.sputniknews.com/20211128/ticaret-bakanligindan-sozlu-yemek-organizasyonu-ile-ilgili-aciklama-alakamiz-yok-1051225285.html

Ticaret Bakanlığı'ndan dansözlü yemek organizasyonu ile ilgili açıklama: Alakamız yok

Ticaret Bakanlığı'ndan dansözlü yemek organizasyonu ile ilgili açıklama: Alakamız yok

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde Züccaciyeciler Derneği'nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle yaptığı öne sürülen organizasyonun galasında dansöz oynatıldığı... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T14:55+0300

2021-11-28T14:55+0300

2021-11-28T15:57+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

dansöz

züccaciyeciler derneği

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Züccaciyeciler Derneği'nin (ZÜCDER) iddiaya göre Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlediği 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları, Antalya'da gerçekleştirildi.Organizasyonun gala gecesinde dansözler de sahne aldı. Dansözün görüntüleri ise sosyal medyada tartışma konusu oluşturdu. Tartışmaların odağındaki Ticaret Bakanlığı, konu ile hiçbir alakalarının olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Bakanlık, yemek organizasyonunun kendileri tarafından desteklenmesinin söz konusu olmadığının altını çizerek, “Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Bakanlığımız tarafından desteklenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ticaret Bakanlığının ‘yemek organizasyonu’ ve ‘eğlence’ gibi bir desteği bulunmamaktadır” açıklaması yaptı. Dernekle ilgili idari işlem başlatılacağı belirtilen açıklamada, “Adı geçen derneğin kendi inisiyatifi ile düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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ticaret bakanlığı, dansöz, züccaciyeciler derneği