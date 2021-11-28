https://tr.sputniknews.com/20211128/turkiye-giyim-sanayicileri-dernegi-firmalar-tl-gondermeyin-diyor-1051221198.html

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği: Firmalar 'Ödemelerde TL göndermeyin' diyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği: Firmalar 'Ödemelerde TL göndermeyin' diyor

Döviz kurlarında yaşanan büyük dalgalanma ödemelerde dövize dönülmesine neden oldu. TGSD Başkanı Kaya, ödemelerde TL gönderilmemesinin istendiğini söyledi. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T12:40+0300

2021-11-28T12:40+0300

2021-11-28T12:49+0300

ekonomi

enflasyon

dolar

türk lirası

türkiye giyim sanayicileri derneği (tgsd)

zam

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Ekim enflasyonuna aylık yüzde 7.56'lık artışla en büyük katkıyı veren hazır giyim sektöründe dövize endeksli olarak TL üzerinden yapılan ödemeler son 1 haftadır dolara döndü. İplik kumaş gibi hammadde üretimi yapan şirketler gönderdikleri e-postalar ile bundan sonra kur seviyelerinin sürekli değişmesinden dolayı tüm tahsilatların dolarla yapılacağını duyurdu. Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre hammadde sıkıntısı ve kurlar nedeni ile yaşanan fiyat sorunu bir süredir peşin ödemeye dönen üretim ayağında ön ödemeli geçişe neden oldu. Yapılacak hammadde alımları için 1-2 ay öncesinden ödeme istendiğini açıklayan sektör yetkilileri, tüm bu yaşanan süreçlerin ise ocaktan itibaren tüketiciye en az yüzde 50 zam olarak yansıyacağını ve 2022'de düşen alım gücü ile tüketimde daralma yaşanacağını açıkladı. Özellikle de döviz bazlı hammadde satıcılarının ya dövizle ödeme ya da döviz çeki istediğini anlatan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, son bir haftada yaşanan süreci şöyle aktardı: “Özellikle bu hafta başı dövizin sıçraması ile bu durum yaşandı. Firmalar döviz üzerinden satıyordu. Ödemeler MB kurundan TL'ye çevrilerek ödeme yapılıyordu. Ya da dövizle satıyorlardı ya da vadeli alımlarda döviz hesabına karşılık TL çek gönderip kur farkı hesabı yapıyorduk. Şimdi diyorlar ki 'Biz döviz üzerinden satarız, bunun karşılığında döviz isteriz, TL göndermeyin.' Çünkü gün içinde oynaklık olduğu için ve gönderdiğimiz TL çeki buna cevap olmadığı için şu anda döviz satışlarında tamamen ya döviz istiyorlar ya da döviz çeki ödemeli model istiyorlar.Yılbaşından sonra etiketlere en az ortalamalarda yüzde 50 zam yansıyacak. Bu da enflasyonu tetikleyecek."

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enflasyon, dolar, türk lirası, türkiye giyim sanayicileri derneği (tgsd), zam