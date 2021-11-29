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AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı
İstanbul'da bugün beklenen fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T10:58+0300
2021-11-29T10:56+0300
türkiye
fırtına
akom
uyarı
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün lodosun etkisini artırması, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor.Fırtına nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanabilir.Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.Olumsuz hava koşulları salı akşam saatlerine kadar devam edecek.
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fırtına, akom, uyarı, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı

10:58 29.11.2021
© AAfırtına
fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
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İstanbul'da bugün beklenen fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün lodosun etkisini artırması, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Fırtına nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanabilir.
Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Olumsuz hava koşulları salı akşam saatlerine kadar devam edecek.
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