https://tr.sputniknews.com/20211129/akomdan-istanbula-firtina-uyarisi-1051242714.html

AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul'da bugün beklenen fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T10:58+0300

2021-11-29T10:58+0300

2021-11-29T10:56+0300

türkiye

fırtına

akom

uyarı

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün lodosun etkisini artırması, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor.Fırtına nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanabilir.Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.Olumsuz hava koşulları salı akşam saatlerine kadar devam edecek.

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fırtına, akom, uyarı, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)