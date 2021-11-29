https://tr.sputniknews.com/20211129/avcilarda-binanin-catisi-yola-uctu-motosikletli-bir-kisi-kacmak-yerine-izledi-1051264116.html

Avcılar’da binanın çatısı yola uçtu, motosikletli bir kişi kaçmak yerine izledi

Avcılar’da binanın çatısı yola uçtu, motosikletli bir kişi kaçmak yerine izledi

Avcılar’da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından parçalar uçarak, yola döküldü. Çatının uçtuğu anlarda caddede bulunan motorsikletli bir kişi kaçmak... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T19:22+0300

2021-11-29T19:22+0300

2021-11-29T19:23+0300

türkiye

istanbul

lodos

fırtına

çatı

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İstanbul’da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodosun etkisini artırdığı zamanlarda çok sayıda binanın çatısı uçarak parçaları yola döküldü. Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bir binanın çatısı lodosun şiddetine dayanamayıp uçtu. Caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yolun başında bekleyen bir motosikletlinin ise kaçmak yerine çatının uçuşunu izlemesi dikkat çekti. Çatının uçtuğu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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istanbul, lodos, fırtına, çatı