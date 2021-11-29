https://tr.sputniknews.com/20211129/bursada-firtina-sebebiyle-metro-ariza-yapti-yolcular-tahliye-edildi-1051257232.html

Bursa'da fırtına sebebiyle metro arızalandı, yolcular tahliye edildi

Bursa'da fırtına sebebiyle metro arızalandı, yolcular tahliye edildi

Bursa’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bursaray fırtına sebebiyle arıza yapınca, yolcular tahliye edildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T16:16+0300

2021-11-29T16:16+0300

2021-11-29T16:18+0300

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Bursa'da iki gündür etkisini sürdüren lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursaray'ın Özlüce ile Uludağ Üniversitesi istasyonları arasında lodos sebebiyle, demiryolu taşıtlarında elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan hatta arıza meydana geldi.Hareket halindeyken arızalan Bursaray'dan vatandaşlar tahliye edildi. Özlüce ile üniversite arasını kullanmak isteyen yolcular için otobüs seferleri devreye alınırken, arızanın kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/thynin-6-ucagi-lodos-nedeniyle-istanbuldan-baska-havalimanlarina-yonlendirildi-1051255853.html

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bursa, lodos, fırtına, metro, arıza