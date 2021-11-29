https://tr.sputniknews.com/20211129/dunyanin-en-tehlikeli-deniz-sahasi-gine-korfezinde-korsanlar-4-kisi-oldurdu-7-kisiyi-kacirdi-1051237081.html

Dünyanın en tehlikeli deniz sahası Gine Körfezi'nde korsanlar 4 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi kaçırdı

Dünyanın en tehlikeli deniz sahası Gine Körfezi'nde korsanlar 4 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi kaçırdı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın açıklarında korsanlar, 4 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi kaçırdı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T02:41+0300

2021-11-29T02:41+0300

2021-11-29T02:44+0300

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nijerya

gine körfezi

korsan

abuja

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, korsanlar, ülkenin Bayelsa eyaletindeki Nembe-Brass bölgesinde, petrol gemisine saldırı düzenledi.Saldırıda, gemideki 4 kişi öldürüldü ve 7 kişilik mürettebat kaçırıldı.Liman yetkilileri, güvenlik güçlerinin denizcileri bulmak için operasyon başlattığını duyurdu.Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor. Bu yıl Gine Körfezi'nde 24 saldırı yaşandı ve bu olaylarda 128 kişi kaçırıldı. Geçen sene aralık ayı başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeili kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliği'ne teslim edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210213/nijeryada-serbest-birakilan-turk-gemicilerden-9u-daha-turkiyenin-abuja-buyukelciligine-ulasti-1043805412.html

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