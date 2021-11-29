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Hamsi festivalinde 1,5 ton hamsi tüketildi
Hamsi festivalinde 1,5 ton hamsi tüketildi
Terme Belediyesi tarafından düzenlenen Terme Hamsi Festivali’nde vatandaşlara 1,5 ton hamsi dağıtıldı. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T03:35+0300
2021-11-29T03:39+0300
yaşam
samsun
festival
hamsi
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Samsun’un Terme ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan kumsal alanda Terme Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Terme Hamsi Festivali’nde 1,5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Binlerce kişinin katılım sağladığı festivalde, hamsili pilav ve kabak tatlısı yarışması da düzenlendi. Yemek ve tatlılar jüri üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılım sağlayan kişilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Festivalde vatandaşlara hamsi ikramında bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geleneksel hale getirmeyi planladığımız ‘Terme Hamsi Festivali’nin ilkini gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün burada yoğun bir katılımla karşılaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hemşehrilerimize, uzaktan ve yakından gelen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. ‘Hamsi bahane, festival şahane’ diyerek gerçekleştirdiğimiz etkinliğin sürekliliği olacağına inanıyoruz. Terme’de bu tür organizasyonların tekrarlanması için üzerinde detaylıca çalışacağız” diye konuştu. Etkinlik alanı içerisinde ayrıca Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kadınlara, acil durumlarda kullanılması gereken Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili broşürler dağıtılarak, aplikasyon hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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samsun, festival, hamsi

Hamsi festivalinde 1,5 ton hamsi tüketildi

03:35 29.11.2021 (güncellendi: 03:39 29.11.2021)
© İHA / İSMAİL CAN ÇAMTerme Hamsi Festivali
Terme Hamsi Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© İHA / İSMAİL CAN ÇAM
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Terme Belediyesi tarafından düzenlenen Terme Hamsi Festivali’nde vatandaşlara 1,5 ton hamsi dağıtıldı.
Samsun’un Terme ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan kumsal alanda Terme Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Terme Hamsi Festivali’nde 1,5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.
Binlerce kişinin katılım sağladığı festivalde, hamsili pilav ve kabak tatlısı yarışması da düzenlendi.
Yemek ve tatlılar jüri üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılım sağlayan kişilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.
Festivalde vatandaşlara hamsi ikramında bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç,Geleneksel hale getirmeyi planladığımız ‘Terme Hamsi Festivali’nin ilkini gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün burada yoğun bir katılımla karşılaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hemşehrilerimize, uzaktan ve yakından gelen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. ‘Hamsi bahane, festival şahane’ diyerek gerçekleştirdiğimiz etkinliğin sürekliliği olacağına inanıyoruz. Terme’de bu tür organizasyonların tekrarlanması için üzerinde detaylıca çalışacağız” diye konuştu.
Etkinlik alanı içerisinde ayrıca Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kadınlara, acil durumlarda kullanılması gereken Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili broşürler dağıtılarak, aplikasyon hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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