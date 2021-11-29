https://tr.sputniknews.com/20211129/hellboundun-yapimcisi-su-anda-ikinci-sezon-plani-yok-1051250898.html

Hellbound'un yönetmeni: Şu anda ikinci sezon planı yok

Hellbound'un yönetmeni: Şu anda ikinci sezon planı yok

Netflix yapımı Hellbound'un yaratıcısı ve yönetmeni Yeon Sang-ho, dizinin ikinci sezonu için henüz bir plan bulunmadığından bahsetti. Dizinin bu kadar ilgi... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:18+0300

2021-11-29T14:18+0300

2021-11-29T14:28+0300

yaşam

güney kore

netflix

dizi

açıklama

yapımcı

hellbound

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19 Kasım'da piyasaya sürülen Hellbound, Yeon'un aynı adlı 2020 webtoon çizgi romanının bir uyarlaması. Güney Koreli yapımcı Yeon Sang-ho, Netflix orijinal K-drama dizisinin ikinci sezonunun potansiyeli hakkında konuştu.Variety ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Yeon, o zamandan beri Netflix'in en popüler dizilerinden biri haline gelen fantezi dizisinin geleceğiyle ilgili planlarına değindi.“Hellbound orijinal webtoonlara dayandığından, ortağım Choi Kyu-Seok ve ben hikayenin daha sonra webtoon aracılığıyla anlatılmasına karar verdik” diyen Yeon, “Bunu aksiyon serisi gibi başka bir projeye dönüştürmek isteyip istemediğimize gelince, bu üzerinde daha fazla tartışmaya ihtiyacımız olan bir şey” diye ekledi.Yeon, Hellbound'un ilk sezonunun henüz çok yakın zamanda yayınlandığını belirterek, kendisinin ve ekibinin 'bu konuyu Netflix ile tartışmak için henüz zaman' bulamadığını da söyledi.Röportajın başka bir yerinde Yeon, Netflix ile çalışmanın kendisi için ne kadar 'keyifli' olduğundan bahsetti. Güney Koreli yapımcı, “Dağıtım veya seriyi ne zaman veya nasıl yayınlayacağım konusunda yaratıcılığıma odaklanmak dışında başka bir şey düşünmek zorunda olmadığım bir ortam yarattılar” ifadelerini kullandı.Squid Game'i geride bıraktıYeon Sang-ho, filmin bu ayın başlarında Netflix'te küresel olarak yayınlanmasından kısa bir süre sonra en çok izlenen TV programları listesine 1 numaradan giriş yaptığını öğrendiğinde hayrete düştüğünü söyledi.Popüler zombi gerilim yapımı 'Zombi Ekspresi' (Train to Busan) (2016) filmini yöneten Yeon, Perşembe günü çevrimiçi olarak yapılan bir medya röportajında, dizinin suç ve ölüm gibi evrensel meseleler konularına değindiği için küresel ilgi çekmiş gibi göründüğünü söyledi.6 bölümden oluşan dizi, 21 Kasım'da sona eren hafta boyunca Netflix'te en çok izlenen dizi oldu. Yayınlandığı ilk 3 günde toplam 43 milyon 'saat görüntülenme' elde etti ve Squid Game gibi diğer popüler yayınları geride bıraktı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/squid-gamein-dev-bebegini-seslendiren-kizin-diziyi-izlemesine-izin-verilmiyor-1051245077.html

https://tr.sputniknews.com/20211123/bir-guney-kore-yapimi-gitti-digeri-geldi-yeni-rekor-squid-gamei-gecen-hellboundda-1051065414.html

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güney kore, netflix, dizi, açıklama, yapımcı, hellbound