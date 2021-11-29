https://tr.sputniknews.com/20211129/huaweiden-ruj-seklinde-kulaklik-1051246999.html

Huawei'den ruj şeklinde kulaklık

Huawei'den ruj şeklinde kulaklık

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, düzenlediği online toplantı ile piyasaya sunduğu yeni ürünlerini tanıttı. MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, kadınlara özel... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T12:57+0300

2021-11-29T12:57+0300

2021-11-29T13:02+0300

huawei

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kulaklık

akıllı saat

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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yakın zamanda satışa ve ön satışa sunulan farklı segmentlerden 5 yeni ürününü tanıttı.Huawei’nin akıllı telefon, monitör, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve kulaklık segmentlerindeki yeni ürünleri MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, FreeBuds Lipstick ve MateView GT’nin tanıtım toplantısında konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, “Pandemi maalesef hala etkisini göstermeye devam ediyor ancak hepimiz bu süreçte değerli deneyimler kazandık; işimizi ve hayatımızı nasıl dijitalleştireceğimiz konusunda önemli adımlar attık. Bu adımlar ise Huawei'nin en büyük iş kollarından tablet ve dizüstü bilgisayar ürün gruplarında beklentilerimizin üzerinde büyüme ile sonuçlandı” dedi.Dünyanın en büyük 3. uygulama mağazasıAllen Yao, stratejik bir ülke olarak konumlandırdıkları Türkiye’nin küresel olarak bakıldığında Huawei için ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti. Toplantıda verilen bilgiye göre Huawei Türkiye, özellikle MateBook dizüstü bilgisayar ürünleriyle bulunduğu global ülkeler arasında birinciliğe erişti. GfK’nın Eylül ayı verilerine göre yüzde 13'lük pazar payı olan Huawei, Türkiye'de ilk 3 marka arasında bulunurken, şirket 2022'de bu pazar payını yüzde 16'ya çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.Habertürk’ün aktardığı toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS, 150 milyon kullanıcı sınırını geçti. HarmonyOS, 400 servis sağlayıcı, 1700 donanım üreticisi ve 1.3 milyon geliştiriciye ulaşırken; Huawei Mobil Servisleri (HMS) tabanlı AppGallery ise 5.1 milyon geliştirici ve 173 bin uygulama ile dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası oldu.Akıllı saatlerde yüzde 35’lik pazar payıSalgının getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen özellikle sağlık verilerini yakından takip etmek isteyen tüketicilerin akıllı saat ve bilekliklere daha fazla yöneldiğine dikkat çeken Allen Yao, şunları söyledi:FreeBuds LipstickHuawei’nin klasik ruj tasarımı ile dikkat çeken yeni kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds Lipstick, şirketin Paris Estetik Araştırma Merkezi'nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor. FreeBuds Lipstick'in paslanmaz çelik şarj kutusu, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için cilalamanın yanı sıra 30 farklı işlem kullanılarak üretilmiş. Ürünün manyetik dizayna sahip şarj kutusu aşınmaya da dayanıklı olarak geliştirilmiş.

https://tr.sputniknews.com/20211021/huawei-viyanada-yeni-cihazlarini-tanitti-1050056372.html

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huawei, ruj, kulaklık, akıllı saat