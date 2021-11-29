Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211129/huaweiden-ruj-seklinde-kulaklik-1051246999.html
Huawei'den ruj şeklinde kulaklık
Huawei'den ruj şeklinde kulaklık
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, düzenlediği online toplantı ile piyasaya sunduğu yeni ürünlerini tanıttı. MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, kadınlara özel... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T12:57+0300
2021-11-29T13:02+0300
huawei
yaşam
ruj
kulaklık
akıllı saat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051247198_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_051494f8c54f9f5c97560c76d52f6a9e.jpg
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yakın zamanda satışa ve ön satışa sunulan farklı segmentlerden 5 yeni ürününü tanıttı.Huawei’nin akıllı telefon, monitör, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve kulaklık segmentlerindeki yeni ürünleri MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, FreeBuds Lipstick ve MateView GT’nin tanıtım toplantısında konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, “Pandemi maalesef hala etkisini göstermeye devam ediyor ancak hepimiz bu süreçte değerli deneyimler kazandık; işimizi ve hayatımızı nasıl dijitalleştireceğimiz konusunda önemli adımlar attık. Bu adımlar ise Huawei'nin en büyük iş kollarından tablet ve dizüstü bilgisayar ürün gruplarında beklentilerimizin üzerinde büyüme ile sonuçlandı” dedi.Dünyanın en büyük 3. uygulama mağazasıAllen Yao, stratejik bir ülke olarak konumlandırdıkları Türkiye’nin küresel olarak bakıldığında Huawei için ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti. Toplantıda verilen bilgiye göre Huawei Türkiye, özellikle MateBook dizüstü bilgisayar ürünleriyle bulunduğu global ülkeler arasında birinciliğe erişti. GfK’nın Eylül ayı verilerine göre yüzde 13'lük pazar payı olan Huawei, Türkiye'de ilk 3 marka arasında bulunurken, şirket 2022'de bu pazar payını yüzde 16'ya çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.Habertürk’ün aktardığı toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS, 150 milyon kullanıcı sınırını geçti. HarmonyOS, 400 servis sağlayıcı, 1700 donanım üreticisi ve 1.3 milyon geliştiriciye ulaşırken; Huawei Mobil Servisleri (HMS) tabanlı AppGallery ise 5.1 milyon geliştirici ve 173 bin uygulama ile dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası oldu.Akıllı saatlerde yüzde 35’lik pazar payıSalgının getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen özellikle sağlık verilerini yakından takip etmek isteyen tüketicilerin akıllı saat ve bilekliklere daha fazla yöneldiğine dikkat çeken Allen Yao, şunları söyledi:FreeBuds LipstickHuawei’nin klasik ruj tasarımı ile dikkat çeken yeni kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds Lipstick, şirketin Paris Estetik Araştırma Merkezi'nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor. FreeBuds Lipstick'in paslanmaz çelik şarj kutusu, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için cilalamanın yanı sıra 30 farklı işlem kullanılarak üretilmiş. Ürünün manyetik dizayna sahip şarj kutusu aşınmaya da dayanıklı olarak geliştirilmiş.
https://tr.sputniknews.com/20211021/huawei-viyanada-yeni-cihazlarini-tanitti-1050056372.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051247198_213:0:1200:740_1920x0_80_0_0_df1986256cb5899161635df293dee4c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
huawei, ruj, kulaklık, akıllı saat

Huawei'den ruj şeklinde kulaklık

12:57 29.11.2021 (güncellendi: 13:02 29.11.2021)
© Huawei Huawei ruj şeklinde FreeBuds Lipstick kulaklık
Huawei ruj şeklinde FreeBuds Lipstick kulaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Huawei
Abone ol
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, düzenlediği online toplantı ile piyasaya sunduğu yeni ürünlerini tanıttı. MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, kadınlara özel FreeBuds Lipstick ve MateView GT’nin tanıtıldığı etkinlikte, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, şirketin Türkiye pazarındaki güncel verilerini de paylaştı.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yakın zamanda satışa ve ön satışa sunulan farklı segmentlerden 5 yeni ürününü tanıttı.
Huawei’nin akıllı telefon, monitör, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve kulaklık segmentlerindeki yeni ürünleri MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, FreeBuds Lipstick ve MateView GT’nin tanıtım toplantısında konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, “Pandemi maalesef hala etkisini göstermeye devam ediyor ancak hepimiz bu süreçte değerli deneyimler kazandık; işimizi ve hayatımızı nasıl dijitalleştireceğimiz konusunda önemli adımlar attık. Bu adımlar ise Huawei'nin en büyük iş kollarından tablet ve dizüstü bilgisayar ürün gruplarında beklentilerimizin üzerinde büyüme ile sonuçlandı” dedi.

Dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası

Allen Yao, stratejik bir ülke olarak konumlandırdıkları Türkiye’nin küresel olarak bakıldığında Huawei için ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti. Toplantıda verilen bilgiye göre Huawei Türkiye, özellikle MateBook dizüstü bilgisayar ürünleriyle bulunduğu global ülkeler arasında birinciliğe erişti. GfK’nın Eylül ayı verilerine göre yüzde 13'lük pazar payı olan Huawei, Türkiye'de ilk 3 marka arasında bulunurken, şirket 2022'de bu pazar payını yüzde 16'ya çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.
Habertürk’ün aktardığı toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS, 150 milyon kullanıcı sınırını geçti. HarmonyOS, 400 servis sağlayıcı, 1700 donanım üreticisi ve 1.3 milyon geliştiriciye ulaşırken; Huawei Mobil Servisleri (HMS) tabanlı AppGallery ise 5.1 milyon geliştirici ve 173 bin uygulama ile dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası oldu.

Akıllı saatlerde yüzde 35’lik pazar payı

Salgının getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen özellikle sağlık verilerini yakından takip etmek isteyen tüketicilerin akıllı saat ve bilekliklere daha fazla yöneldiğine dikkat çeken Allen Yao, şunları söyledi:
“Akıllı saatlerimiz ve bilekliklerimiz Türkiye'de çok beğeniliyor ve şu anda yüzde 35 pazar payı hedefliyoruz. Watch 3 ve Watch 3 Pro ile HarmonyOS'u giyilebilir cihazlara entegre ediyoruz ve en yeni Watch GT 3 Serisi bu konuda baş tacımız. IDC'nin global verilerine baktığımızda bu alandaki 2021 pazar büyüklüğünün 114.2 milyona ulaştığını ve global ürün sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 32.3 arttığını görüyoruz. Her geçen gün artan cihaz özelliklerinin etkisiyle kulaklık ve akıllı saat kategorisinde çeyreklik bazda yüzde 39 büyüme var. Sadece akıllı saatlere baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir artış gözlemleyebiliyoruz. Giyilebilir teknolojiler pazarında, yüzde 10.2'lik pazar payı ile küresel pazarda üçüncü sırada yer alıyoruz. Counterpoint sonuçlarına göre bu segmentte Türkiye'de ise ikinci sıradayız.”

FreeBuds Lipstick

Huawei’nin klasik ruj tasarımı ile dikkat çeken yeni kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds Lipstick, şirketin Paris Estetik Araştırma Merkezi'nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor.
FreeBuds Lipstick'in paslanmaz çelik şarj kutusu, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için cilalamanın yanı sıra 30 farklı işlem kullanılarak üretilmiş.
Ürünün manyetik dizayna sahip şarj kutusu aşınmaya da dayanıklı olarak geliştirilmiş.
Huawei - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
YAŞAM
Huawei, Viyana'da yeni cihazlarını tanıttı
21 Ekim, 19:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:03Sindirim sisteminden 7 kancalı misina çıkarılan caretta caretta kurtarılamadı
13:01Enver Altaylı'nın CIA ajanlarına gönderdiği e-postalar ortaya çıktı
12:57Huawei'den ruj şeklinde kulaklık
12:56İstanbul Arnavutköy'de lodos bir evin çatısını uçurdu
12:45Yavaş: Ankara'da Halk Ekmek büfeleri pazar günü de açık olacak
12:37Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi
12:35Pegasus ve THY, Fas uçuşlarını durdurdu
12:21Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası talebi
12:20Squid Game'in dev bebeğini seslendiren kızın diziyi izlemesine izin verilmiyor
12:15Macron'un aşırı sağcı rakibinden protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'
12:13Anket: Rusların yüzde 84'ü kendini mutlu sayıyor
12:13‘Elektrikli tandır’ geliştirerek patentini aldı: ‘Zamlara karşı tasarruf sağlıyor’
12:12İzmir'de fırtınanın etkisi ile beton bloklar yola düştü
11:55Prof. Aydın: Böyle devam edersek vakalar 1 ayda ikiye katlanacak
11:53Demirtaş: Helalleşme ekonomik krizden çıkışın da anahtarlarından biridir
11:50Adele ile röportajı sırasında yeni albümünü dinlemediğini itiraf eden sunucu özür diledi
11:47Rusya ordusuna gelecek yıl hipersonik füzelere sahip uçakların sevkiyatı yapılacak
11:35Erdoğan: Başkaları ülke felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz çalışmayı sürdüreceğiz
11:30Ekimde dış ticaret açığı 1.44 milyar dolar oldu
11:22Antalya'da yüz yakan lazer uygulamasında ceza belli oldu