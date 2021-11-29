https://tr.sputniknews.com/20211129/istanbulda-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-nedeniyle-yuz-yuze-egitime-bir-gun-ara-verildi-1051265519.html

İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

İstanbul ve Kocaeli'de lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T20:11+0300

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istanbul

eğitim

fırtına

türkiye

ara

ali yerlikaya

kocaeli

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz sosyal medyadan "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.

istanbul

türkiye

kocaeli

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istanbul, eğitim, fırtına, ara, ali yerlikaya, kocaeli