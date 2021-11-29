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İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İstanbul ve Kocaeli'de lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T20:11+0300
2021-11-29T20:47+0300
istanbul
eğitim
fırtına
türkiye
ara
ali yerlikaya
kocaeli
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz sosyal medyadan "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.
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istanbul, eğitim, fırtına, ara, ali yerlikaya, kocaeli

İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

20:11 29.11.2021 (güncellendi: 20:47 29.11.2021)
© AAyüz yüze eğitim
yüz yüze eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© AA
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İstanbul ve Kocaeli'de lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz sosyal medyadan "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.
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