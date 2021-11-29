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İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
20:11 29.11.2021 (güncellendi: 20:47 29.11.2021)
© AAyüz yüze eğitim
© AA
İstanbul ve Kocaeli'de lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."
Sevgili hemşehrilerim;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 29, 2021
İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle;
📌Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır. pic.twitter.com/pa4LmmuZ94
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz sosyal medyadan "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.
Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim,— Seddar Yavuz 🇹🇷 (@SeddarYavuz) November 29, 2021
Olumsuz hava koşulları ve #Lodos nedeniyle İlimiz genelinde ;
➡️Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
➡️Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.