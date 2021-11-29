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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211129/ito-ekmek-komitesinin-hesabina-gore-ekmegin-satis-fiyati-450-tl-olmali-1051266789.html
İTO Ekmek Komitesi’nin hesabına göre ekmeğin satış fiyatı 4,50 TL olmalı
İTO Ekmek Komitesi’nin hesabına göre ekmeğin satış fiyatı 4,50 TL olmalı
İTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi’nden Selim Şimşek ekmeğin fiyatının 4,5 liraya çıkabileceğini söyledi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
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Hafta sonu 1, 25 liraya satılan Halk Ekmek için kuyruklar oluştu. Fırıncılar aralıkta ekmeğe zam talep ediyor. İTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi’nden Selim Şimşek, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında ekmeğin yeni maliyeti konusunda bilgileri paylaştı. Ekmeğin fiyatının 4,5 liraya çıkabileceğini açıkladı.Şimşek’in mühendis ekibi tarafından yapıldığını anlattığı o hesap şöyle:
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İTO Ekmek Komitesi’nin hesabına göre ekmeğin satış fiyatı 4,50 TL olmalı

21:37 29.11.2021 (güncellendi: 21:38 29.11.2021)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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İTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi’nden Selim Şimşek ekmeğin fiyatının 4,5 liraya çıkabileceğini söyledi.
Hafta sonu 1, 25 liraya satılan Halk Ekmek için kuyruklar oluştu. Fırıncılar aralıkta ekmeğe zam talep ediyor. İTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi’nden Selim Şimşek, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında ekmeğin yeni maliyeti konusunda bilgileri paylaştı. Ekmeğin fiyatının 4,5 liraya çıkabileceğini açıkladı.
Şimşek’in mühendis ekibi tarafından yapıldığını anlattığı o hesap şöyle:
"50 kiloluk bir çuval undan 65 kilo ekmek çıkıyor. Bir ekmeği 230 gram olarak baz aldığımızda 283 ekmek çıkıyor. 330 liradan fiyatını düşünürsek bir adet ekmeğin yalnızca un maliyeti 1,166 lira oluyor.
Un maliyeti genel maliyetin içerisinde yüzde 33 olarak düşünülür, genel imal giderleri yüzde 35, işçilik ve yan ödemeler de yüzde 32 olarak belirlenir. Bu artışlarda 10.87 lira olarak kg bazında sattığımız ve 230 gram olan 2,50 liraya sattığımız ekmek aslında bu hesaplamalara göre kilogramı 19.40 liraya geliyor. Yüzde 80 gibi bir artış olmuş oluyor. Ama bu fiyatlara satmak mümkün değil.
Bayi karlarını dışarı bıraktığımız zaman yalnızca un, işçilik ve genel giderlerle 3,50 liraya geliyor. Bayi karı yüzde 10 koyduğumuzda 0.35 kuruş yapıyor ve fiyat 3,88 oluyor.
Bayi bizden aldığı ekmeği en az yüzde 18 karla satıyor. Ekmeğin fiyatı 4 bin 470 lira yani yuvarlarsak 4,50 lira oluyor.
Fırınlar maliyet sıkıntısından dolayı dönüşüme girdi ve yan ürünler de satmaya başladılar. Fırınlar 4,50 lira olması gereken ekmeği 2,50 satıyorsa ticari anlamda ekmekten zarar ediyor demektir. Ay sonu karına baktığı zaman yan ürünler de satabiliyorsa ancak kurtarıyor. Ekmek ürünlerini ağırlıklı olarak satan fırınlar ciddi sıkıntıda.”
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