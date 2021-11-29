İTO Ekmek Komitesi’nin hesabına göre ekmeğin satış fiyatı 4,50 TL olmalı

"50 kiloluk bir çuval undan 65 kilo ekmek çıkıyor. Bir ekmeği 230 gram olarak baz aldığımızda 283 ekmek çıkıyor. 330 liradan fiyatını düşünürsek bir adet ekmeğin yalnızca un maliyeti 1,166 lira oluyor. "50 kiloluk bir çuval undan 65 kilo ekmek çıkıyor. Bir ekmeği 230 gram olarak baz aldığımızda 283 ekmek çıkıyor. 330 liradan fiyatını düşünürsek bir adet ekmeğin yalnızca un maliyeti 1,166 lira oluyor.

Un maliyeti genel maliyetin içerisinde yüzde 33 olarak düşünülür, genel imal giderleri yüzde 35, işçilik ve yan ödemeler de yüzde 32 olarak belirlenir. Bu artışlarda 10.87 lira olarak kg bazında sattığımız ve 230 gram olan 2,50 liraya sattığımız ekmek aslında bu hesaplamalara göre kilogramı 19.40 liraya geliyor. Yüzde 80 gibi bir artış olmuş oluyor. Ama bu fiyatlara satmak mümkün değil. Un maliyeti genel maliyetin içerisinde yüzde 33 olarak düşünülür, genel imal giderleri yüzde 35, işçilik ve yan ödemeler de yüzde 32 olarak belirlenir. Bu artışlarda 10.87 lira olarak kg bazında sattığımız ve 230 gram olan 2,50 liraya sattığımız ekmek aslında bu hesaplamalara göre kilogramı 19.40 liraya geliyor. Yüzde 80 gibi bir artış olmuş oluyor. Ama bu fiyatlara satmak mümkün değil.

Bayi karlarını dışarı bıraktığımız zaman yalnızca un, işçilik ve genel giderlerle 3,50 liraya geliyor. Bayi karı yüzde 10 koyduğumuzda 0.35 kuruş yapıyor ve fiyat 3,88 oluyor. Bayi karlarını dışarı bıraktığımız zaman yalnızca un, işçilik ve genel giderlerle 3,50 liraya geliyor. Bayi karı yüzde 10 koyduğumuzda 0.35 kuruş yapıyor ve fiyat 3,88 oluyor.

Bayi bizden aldığı ekmeği en az yüzde 18 karla satıyor. Ekmeğin fiyatı 4 bin 470 lira yani yuvarlarsak 4,50 lira oluyor. Bayi bizden aldığı ekmeği en az yüzde 18 karla satıyor. Ekmeğin fiyatı 4 bin 470 lira yani yuvarlarsak 4,50 lira oluyor.