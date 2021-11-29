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Köprüden düşen TIR yandı: 2 ölü, 1 yaralı
Köprüden düşen TIR yandı: 2 ölü, 1 yaralı
Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, köprüden düşerek alev aldı. Kazada, sürücü Halil Aytekin ve araçta bulunan Kenan Koçsoy hayatını... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T07:30+0300
2021-11-29T07:28+0300
yaşam
yangın
trafik kazası
tir
kaza
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Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinin yakınında meydana geldi. Halil Aytekin yönetimindeki et yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşaktaki bariyerleri yıkarak, düştü. Yaklaşık 6 metreden alt yola düşen TIR, alev alıp yanmaya başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan TIR'da yolcu konumundaki Abdullah Alkan, yanan araçtan ağır yaralı olarak kurtulurken, Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında TIR sürücüsü Aytekin ile yanındaki Kenan Koçsoy'un öldüğü belirlendi. Yaralı, ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aytekin ve Koçsoy'un cansız bedenleri ise kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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yangın, trafik kazası, tir, kaza

Köprüden düşen TIR yandı: 2 ölü, 1 yaralı

07:30 29.11.2021
© DHAİstanbul'da köprüden düşen TIR yandı: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da köprüden düşen TIR yandı: 2 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© DHA
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Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, köprüden düşerek alev aldı. Kazada, sürücü Halil Aytekin ve araçta bulunan Kenan Koçsoy hayatını kaybederken, Abdullah Alkan ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinin yakınında meydana geldi. Halil Aytekin yönetimindeki et yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşaktaki bariyerleri yıkarak, düştü. Yaklaşık 6 metreden alt yola düşen TIR, alev alıp yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan TIR'da yolcu konumundaki Abdullah Alkan, yanan araçtan ağır yaralı olarak kurtulurken, Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında TIR sürücüsü Aytekin ile yanındaki Kenan Koçsoy'un öldüğü belirlendi.
Yaralı, ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aytekin ve Koçsoy'un cansız bedenleri ise kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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