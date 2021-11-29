Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Abloh hayatını kaybetti

Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh genç yaşta kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Fransız moda evi Louis Vuitton'un (LVMH) Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü olan 41 yaşındaki Abloh 2 yıldır kanserin nadir görülen bir türü ile savaşıyordu.2018'de LVMH'nin erkek giyim markasının yaratıcı yönetmeni olan ve bu göreve getirilen ilk siyah tasarımcı olarak tarihe geçen Abloh arkasından ünlü isimler de duygularını paylaştı. NTV'nin aktardığına göre Donatella Versace, "Virgil, söyleyecek söz bulamıyorum. Dünya bir moda süper starını kaybetti" derken Haley Baldwin "Abloh sokak stiline ve modasına bakışımı değiştirdi" dedi. Ünlü şarkıcı Pharrell Williams, “Kalbim kırık. İsmin bir insan olarak ve bir ruh olarak sonsuza dek yaşayacak" derken; eski futbol yıldızı David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, ortak açıklama yaparak, "Birçok yönden gerçek bir ilham kaynağıydın. Huzur içinde uyu. Güzel ailene sevgi ve ışık gönderiyoruz" ifadesini kullandı.
Ünlü Fransız moda evi Louis Vuitton'un yıldız tasarımcısı olarak öne çıkan ve dünyanın en etkili tasarımcılarından biri olarak gösterilen, Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü Virgil Abloh 41 yaşında hayatını kaybetti.
Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh genç yaşta kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Fransız moda evi Louis Vuitton'un (LVMH) Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü olan 41 yaşındaki Abloh 2 yıldır kanserin nadir görülen bir türü ile savaşıyordu.
R.I.P. Virgil Abloh
Here are just a few of the iconic album covers he has worked on over the last few years
2018'de LVMH'nin erkek giyim markasının yaratıcı yönetmeni olan ve bu göreve getirilen ilk siyah tasarımcı olarak tarihe geçen Abloh arkasından ünlü isimler de duygularını paylaştı.
LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/CytwZLvSFu
NTV'nin aktardığına göre Donatella Versace, "Virgil, söyleyecek söz bulamıyorum. Dünya bir moda süper starını kaybetti" derken Haley Baldwin "Abloh sokak stiline ve modasına bakışımı değiştirdi" dedi.
Ünlü şarkıcı Pharrell Williams, “Kalbim kırık. İsmin bir insan olarak ve bir ruh olarak sonsuza dek yaşayacak" derken; eski futbol yıldızı David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, ortak açıklama yaparak, "Birçok yönden gerçek bir ilham kaynağıydın. Huzur içinde uyu. Güzel ailene sevgi ve ışık gönderiyoruz" ifadesini kullandı.