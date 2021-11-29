https://tr.sputniknews.com/20211129/louis-vuittonun-yildiz-moda-tasarimcisi-abloh-hayatini-kaybetti-1051261096.html

Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Abloh hayatını kaybetti

Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Abloh hayatını kaybetti

Ünlü Fransız moda evi Louis Vuitton'un yıldız tasarımcısı olarak öne çıkan ve dünyanın en etkili tasarımcılarından biri olarak gösterilen, Off-White markasının... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T17:34+0300

2021-11-29T17:34+0300

2021-11-29T17:35+0300

kanser

louis vuitton

moda

virgil abloh

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051260913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ca0b47a86bf948544c469bf44ae158e.jpg

Louis Vuitton'un yıldız moda tasarımcısı Virgil Abloh genç yaşta kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Fransız moda evi Louis Vuitton'un (LVMH) Off-White markasının kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü olan 41 yaşındaki Abloh 2 yıldır kanserin nadir görülen bir türü ile savaşıyordu.2018'de LVMH'nin erkek giyim markasının yaratıcı yönetmeni olan ve bu göreve getirilen ilk siyah tasarımcı olarak tarihe geçen Abloh arkasından ünlü isimler de duygularını paylaştı. NTV'nin aktardığına göre Donatella Versace, "Virgil, söyleyecek söz bulamıyorum. Dünya bir moda süper starını kaybetti" derken Haley Baldwin "Abloh sokak stiline ve modasına bakışımı değiştirdi" dedi. Ünlü şarkıcı Pharrell Williams, “Kalbim kırık. İsmin bir insan olarak ve bir ruh olarak sonsuza dek yaşayacak" derken; eski futbol yıldızı David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, ortak açıklama yaparak, "Birçok yönden gerçek bir ilham kaynağıydın. Huzur içinde uyu. Güzel ailene sevgi ve ışık gönderiyoruz" ifadesini kullandı.

moda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanser, louis vuitton, moda, virgil abloh