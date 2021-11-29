https://tr.sputniknews.com/20211129/lukasenko-donbassta-savas-baslamasi-halinde-minsk-buna-seyirci-kalmayacak-1051260297.html
Lukaşenko: Donbass’ta savaş başlaması halinde buna seyirci kalmayacağız
Lukaşenko: Donbass’ta savaş başlaması halinde buna seyirci kalmayacağız
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı’nın Donbass’ta ya da Rusya sınırında savaş başlatması durumunda buna seyirci kalmayacaklarını belirtti. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T17:22+0300
2021-11-29T17:22+0300
2021-11-29T17:23+0300
savunma
rusya
minsk
donbass
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Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinin bildirdiği üzere Lukaşenko, Savunma Bakanlığı bünyesindeki stratejik yönetim merkezinde düzenlenen askeri güvenlik konulu toplantıya katıldı.Lukaşenko, “Onlar (Batılı devletler) çok iyi anlıyorlar, eğer Donbass’ta ya da Rusya’nın sınırında bir yerde tekrar savaş başlatacak olurlarsa, Belarus buna seyirci kalmayacak. Ve Belarus’un kimin tarafında olacağı da ortada” dedi ve ekledi:“Bunu anlıyorlar, bu nedenle hiçbir olay, sebep olmasa da kuzeydeki Belarus-Ukrayna sınırlarını güçlendirmeye başladılar. O bölge, kesinlikle sessiz ve hatta eskisinden bile daha sakin”Tüm bunlara rağmen ‘oraya asker yığdıklarını ve bunu açıkça ifade ettiklerini’ kaydeden Lukaşenko, “Bu aşamada yaklaşık olarak 8 bin (asker) söz konusu. Polonya ve Baltık devletleri ile batı sınırında neler olduğunu iyi biliyorsunuz” diye konuştu.‘Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı’ bahanesiyle Rusya Federasyonu’nun etrafındaki aktif hareketleri’ hatırlatan Lukaşenko, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planladığı konusunda böyle bir bilgim yok. Fakat bu türden planlar olsaydı, ben dahil Belarus ordusu bundan haberdar olurdu. Bize haber verilirdi. Fakat tekrar söylüyorum, gerçekler masada” vurgusunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210714/600-binden-fazla-donbass-sakini-rus-pasaportu-aldi-1044967683.html
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Lukaşenko: Donbass’ta savaş başlaması halinde buna seyirci kalmayacağız
17:22 29.11.2021 (güncellendi: 17:23 29.11.2021)
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı’nın Donbass’ta ya da Rusya sınırında savaş başlatması durumunda buna seyirci kalmayacaklarını belirtti.
Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinin bildirdiği üzere Lukaşenko, Savunma Bakanlığı bünyesindeki stratejik yönetim merkezinde düzenlenen askeri güvenlik konulu toplantıya katıldı.
Lukaşenko, “Onlar (Batılı devletler) çok iyi anlıyorlar, eğer Donbass’ta ya da Rusya’nın sınırında bir yerde tekrar savaş başlatacak olurlarsa, Belarus buna seyirci kalmayacak. Ve Belarus’un kimin tarafında olacağı da ortada” dedi ve ekledi:
“Bunu anlıyorlar, bu nedenle hiçbir olay, sebep olmasa da kuzeydeki Belarus-Ukrayna sınırlarını güçlendirmeye başladılar. O bölge, kesinlikle sessiz ve hatta eskisinden bile daha sakin”
Tüm bunlara rağmen ‘oraya asker yığdıklarını ve bunu açıkça ifade ettiklerini’ kaydeden Lukaşenko, “Bu aşamada yaklaşık olarak 8 bin (asker) söz konusu. Polonya ve Baltık devletleri ile batı sınırında neler olduğunu iyi biliyorsunuz” diye konuştu.
‘Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı’ bahanesiyle Rusya Federasyonu’nun etrafındaki aktif hareketleri’ hatırlatan Lukaşenko, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planladığı konusunda böyle bir bilgim yok. Fakat bu türden planlar olsaydı, ben dahil Belarus ordusu bundan haberdar olurdu. Bize haber verilirdi. Fakat tekrar söylüyorum, gerçekler masada” vurgusunu yaptı.