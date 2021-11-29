https://tr.sputniknews.com/20211129/lukasenko-donbassta-savas-baslamasi-halinde-minsk-buna-seyirci-kalmayacak-1051260297.html

Lukaşenko: Donbass’ta savaş başlaması halinde buna seyirci kalmayacağız

Lukaşenko: Donbass’ta savaş başlaması halinde buna seyirci kalmayacağız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı’nın Donbass’ta ya da Rusya sınırında savaş başlatması durumunda buna seyirci kalmayacaklarını belirtti. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T17:22+0300

2021-11-29T17:22+0300

2021-11-29T17:23+0300

savunma

rusya

minsk

donbass

ukrayna

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Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinin bildirdiği üzere Lukaşenko, Savunma Bakanlığı bünyesindeki stratejik yönetim merkezinde düzenlenen askeri güvenlik konulu toplantıya katıldı.Lukaşenko, “Onlar (Batılı devletler) çok iyi anlıyorlar, eğer Donbass’ta ya da Rusya’nın sınırında bir yerde tekrar savaş başlatacak olurlarsa, Belarus buna seyirci kalmayacak. Ve Belarus’un kimin tarafında olacağı da ortada” dedi ve ekledi:“Bunu anlıyorlar, bu nedenle hiçbir olay, sebep olmasa da kuzeydeki Belarus-Ukrayna sınırlarını güçlendirmeye başladılar. O bölge, kesinlikle sessiz ve hatta eskisinden bile daha sakin”Tüm bunlara rağmen ‘oraya asker yığdıklarını ve bunu açıkça ifade ettiklerini’ kaydeden Lukaşenko, “Bu aşamada yaklaşık olarak 8 bin (asker) söz konusu. Polonya ve Baltık devletleri ile batı sınırında neler olduğunu iyi biliyorsunuz” diye konuştu.‘Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı’ bahanesiyle Rusya Federasyonu’nun etrafındaki aktif hareketleri’ hatırlatan Lukaşenko, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planladığı konusunda böyle bir bilgim yok. Fakat bu türden planlar olsaydı, ben dahil Belarus ordusu bundan haberdar olurdu. Bize haber verilirdi. Fakat tekrar söylüyorum, gerçekler masada” vurgusunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210714/600-binden-fazla-donbass-sakini-rus-pasaportu-aldi-1044967683.html

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