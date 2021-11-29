https://tr.sputniknews.com/20211129/macrona-kovid-19un-hatirlatma-dozu-yapildi-1051251995.html
Macron'a Kovid-19'un hatırlatma dozu yapıldı
Macron'a Kovid-19'un hatırlatma dozu yapıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüse karşı hatırlatma dozunu yaptırdığını duyurdu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T14:29+0300
2021-11-29T14:29+0300
2021-11-29T14:33+0300
fransa
koronavirüs
emmanuel macron
zorunlu aşı
hatırlatma dozu
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs ile mücadele kapsamında Kovid-19 hatırlatma dozunu ve grip aşısı yaptırdığını açıkladı. Aralık 2020'de korona virüs olan ve 31 Mayıs’ta ilk doz aşısını yaptıran 43 yaşındaki Macron'un hatırlatma dozu 2. dozu oldu.Fransa’da daha önce Kovid-19’a yakalanmış kişiler için tek doz aşı uygulanıyor.Fransa’da hatırlatma doz kampanyası başladıÜlkede hatırlatma dozu olarak kabul edilen 3.doz, cumartesi gününden itibaren önceki dozdan 5 ay sonra 18 yaş ve üzerindeki tüm yetişkinlere yapılmaya başlandı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindekilere yapılmaya başlanmasıyla yaklaşık 3 milyon aşı randevusu alındığını duyurdu.Hatırlatma dozu sağlık kartı için zorunlu olacak15 Ocak'tan itibaren 18 ile 65 yaş arasındaki tüm Fransızlar için hatırlatma dozunun sağlık kartının geçerliliği için zorunlu hale geleceği bildirildi. Sağlık kartında kişilerin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olma bilgileri yer alacak. Kovid-19 sağlık kartı restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.
https://tr.sputniknews.com/20210809/fransizlar-artik-saglik-pasaportu-beyan-etmeden-kafe-restoran-ve-tren-gibi-gunluk-yasam-rutinlerine-1045199019.html
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fransa, emmanuel macron, zorunlu aşı, hatırlatma dozu
Macron'a Kovid-19'un hatırlatma dozu yapıldı
14:29 29.11.2021 (güncellendi: 14:33 29.11.2021)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüse karşı hatırlatma dozunu yaptırdığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs ile mücadele kapsamında Kovid-19 hatırlatma dozunu ve grip aşısı yaptırdığını açıkladı. Aralık 2020'de korona virüs olan ve 31 Mayıs’ta ilk doz aşısını yaptıran 43 yaşındaki Macron'un hatırlatma dozu 2. dozu oldu.
Fransa’da daha önce Kovid-19’a yakalanmış kişiler için tek doz aşı uygulanıyor.
Fransa’da hatırlatma doz kampanyası başladı
Ülkede hatırlatma dozu olarak kabul edilen 3.doz, cumartesi gününden itibaren önceki dozdan 5 ay sonra 18 yaş ve üzerindeki tüm yetişkinlere yapılmaya başlandı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindekilere yapılmaya başlanmasıyla yaklaşık 3 milyon aşı randevusu alındığını duyurdu.
Hatırlatma dozu sağlık kartı için zorunlu olacak
15 Ocak'tan itibaren 18 ile 65 yaş arasındaki tüm Fransızlar için hatırlatma dozunun sağlık kartının geçerliliği için zorunlu hale geleceği bildirildi. Sağlık kartında kişilerin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olma bilgileri yer alacak. Kovid-19 sağlık kartı restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.