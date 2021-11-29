https://tr.sputniknews.com/20211129/muge-anli-1-ayligina-cumhurbaskani-olsam-cezaevi-yaptiririm-1051252216.html

Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım

Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım

4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’in bulunması için programa çıkan Yadigar Kepçe hakkındaki iddialara sinirlenen Müge Anlı, “1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T14:39+0300

2021-11-29T14:39+0300

2021-11-29T14:41+0300

müge anlı ile tatlı sert

yaşam

cezaevi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051252191_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_b6fe9286d0855b0529d48a9370b3c1d3.jpg

ATV ekranlarında gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında faili meçhul cinayetlerin yanı sıra dolandırıcılık olayları da işleniyor.İstanbul’un Pendik ilçesinde birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’den haber alamadığı için programa katılan Yadigar Kepçe ile ilgili iddialar, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.‘Kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar’'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu" sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı.Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiaları, Müge Anlı’nın sinirlenmesine neden oldu. Müge Anlı, şunları söyledi:“Sizi zamanında içeri almadıkları için siz böyle devam ediyorsunuz abi. Aslında problem sizde değil. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten elimde bir yetki olsa, 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek. Bunları toplayacağım vereceğim ellerine briket falan kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar. Bir de onlara fide, tohum.‘Kaçırın kaçırın kadınları, gelin bende arayın’Karınlarını da doyurmak lazım. Ektiklerini yesinler. Hiç onlara yemek de pişiremem devletini imkanlarını ona mı şey yapacağız. Devletin o kadar yaşlısı var çoluğu var çocuğu var. Kadın kaçmış inşallah senden bir şey yapmadıysan. Kaçırın kaçırın kadınları, gelin ben de arayın.”

https://tr.sputniknews.com/20210914/muge-anli-ile-tatli-sertin-dizi-versiyonu-yapiliyor-basrol-oyunculari-belli-oldu-1048884525.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

müge anlı ile tatlı sert, cezaevi