https://tr.sputniknews.com/20211129/muge-anli-1-ayligina-cumhurbaskani-olsam-cezaevi-yaptiririm-1051252216.html
Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım
Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım
4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’in bulunması için programa çıkan Yadigar Kepçe hakkındaki iddialara sinirlenen Müge Anlı, “1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T14:39+0300
2021-11-29T14:39+0300
2021-11-29T14:41+0300
müge anlı ile tatlı sert
yaşam
cezaevi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051252191_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_b6fe9286d0855b0529d48a9370b3c1d3.jpg
ATV ekranlarında gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında faili meçhul cinayetlerin yanı sıra dolandırıcılık olayları da işleniyor.İstanbul’un Pendik ilçesinde birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’den haber alamadığı için programa katılan Yadigar Kepçe ile ilgili iddialar, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.‘Kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar’'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu" sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı.Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiaları, Müge Anlı’nın sinirlenmesine neden oldu. Müge Anlı, şunları söyledi:“Sizi zamanında içeri almadıkları için siz böyle devam ediyorsunuz abi. Aslında problem sizde değil. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten elimde bir yetki olsa, 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek. Bunları toplayacağım vereceğim ellerine briket falan kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar. Bir de onlara fide, tohum.‘Kaçırın kaçırın kadınları, gelin bende arayın’Karınlarını da doyurmak lazım. Ektiklerini yesinler. Hiç onlara yemek de pişiremem devletini imkanlarını ona mı şey yapacağız. Devletin o kadar yaşlısı var çoluğu var çocuğu var. Kadın kaçmış inşallah senden bir şey yapmadıysan. Kaçırın kaçırın kadınları, gelin ben de arayın.”
https://tr.sputniknews.com/20210914/muge-anli-ile-tatli-sertin-dizi-versiyonu-yapiliyor-basrol-oyunculari-belli-oldu-1048884525.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051252191_88:0:843:566_1920x0_80_0_0_dd116512cb74dc139e600bba6d6e7398.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
müge anlı ile tatlı sert, cezaevi
Müge Anlı: 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım
14:39 29.11.2021 (güncellendi: 14:41 29.11.2021)
4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’in bulunması için programa çıkan Yadigar Kepçe hakkındaki iddialara sinirlenen Müge Anlı, “1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek” dedi.
ATV ekranlarında gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında faili meçhul cinayetlerin yanı sıra dolandırıcılık olayları da işleniyor.
İstanbul’un Pendik ilçesinde birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’den haber alamadığı için programa katılan Yadigar Kepçe ile ilgili iddialar, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.
‘Kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar’
'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu" sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı.
Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiaları, Müge Anlı’nın sinirlenmesine neden oldu. Müge Anlı, şunları söyledi:
“Sizi zamanında içeri almadıkları için siz böyle devam ediyorsunuz abi. Aslında problem sizde değil. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten elimde bir yetki olsa, 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek. Bunları toplayacağım vereceğim ellerine briket falan kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar. Bir de onlara fide, tohum.
‘Kaçırın kaçırın kadınları, gelin bende arayın’
Karınlarını da doyurmak lazım. Ektiklerini yesinler. Hiç onlara yemek de pişiremem devletini imkanlarını ona mı şey yapacağız. Devletin o kadar yaşlısı var çoluğu var çocuğu var. Kadın kaçmış inşallah senden bir şey yapmadıysan. Kaçırın kaçırın kadınları, gelin ben de arayın.”