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Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz
Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz
Okan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" açıklamasında bulundu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
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Influencerlar ile takipçilerinin arasındaki ilişkiye değinen Okan Bayülgen, alışveriş bağımlılığı ve tüketim bir çılgınlığı konularını ele alan influencerların e-ticaretteki rolüne de değindi. Haber Global'de konuşan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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açıklama, okan bayülgen, haber global, influencer

Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz

05:50 29.11.2021
© Fotoğraf : DHAOkan Bayülgen
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Okan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
Influencerlar ile takipçilerinin arasındaki ilişkiye değinen Okan Bayülgen, alışveriş bağımlılığı ve tüketim bir çılgınlığı konularını ele alan influencerların e-ticaretteki rolüne de değindi.
Haber Global'de konuşan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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