https://tr.sputniknews.com/20211129/okan-bayulgen-influencerlar-ile-erotoman-iliski-yasiyoruz-1051238774.html

Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz

Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz

Okan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" açıklamasında bulundu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

açıklama

okan bayülgen

haber global

influencer

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Influencerlar ile takipçilerinin arasındaki ilişkiye değinen Okan Bayülgen, alışveriş bağımlılığı ve tüketim bir çılgınlığı konularını ele alan influencerların e-ticaretteki rolüne de değindi. Haber Global'de konuşan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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açıklama, okan bayülgen, haber global, influencer