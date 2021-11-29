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Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz
Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz
Okan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" açıklamasında bulundu. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T05:50+0300
2021-11-29T05:50+0300
2021-11-29T05:49+0300
türkiye
açıklama
okan bayülgen
haber global
influencer
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Influencerlar ile takipçilerinin arasındaki ilişkiye değinen Okan Bayülgen, alışveriş bağımlılığı ve tüketim bir çılgınlığı konularını ele alan influencerların e-ticaretteki rolüne de değindi. Haber Global'de konuşan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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açıklama, okan bayülgen, haber global, influencer
Okan Bayülgen: Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz
Okan Bayülgen "Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
Influencerlar ile takipçilerinin arasındaki ilişkiye değinen Okan Bayülgen, alışveriş bağımlılığı ve tüketim bir çılgınlığı konularını ele alan influencerların e-ticaretteki rolüne de değindi.
Haber Global'de konuşan Bayülgen
"Influencerlar ile erotoman ilişki yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.