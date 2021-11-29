Putin’den bölge yöneticilerine koronavirüs salgınıyla ilgili talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki bölgelerin yöneticilerine koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerin vaktinde uygulanması ve halkın aşılanması temposunun hızlandırılması konularını kontrol altına almaları talimatı verdi. Bu hususlarda nasıl hareket edildiğine ilişkin yarına kadar rapor verilmesi isteniyor. Rusya’da koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel etkinliklerin gerçekleştirilmesi yasak. İşverenlerin çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık durumunu kontrol etmesi, iş yerlerini dezenfekte etmesi gerekiyor. Vatandaşların da maske ve sosyal mesafe kuralına uyması isteniyor. Ülkede yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler izolasyonda. Bunların yanı sıra federal bölgelerin kendi içlerindeki durumla bağlantılı olarak tedbir alma yetkileri bulunuyor. Ayrıca hükümet aşılama temposunun artırılması ve vatandaşların yüzde 80’inin aşılanması gerektiğini belirtiyor. Rusya’da şu anda vatandaşların yüzde 40’ından az bir kısmı aşılanmış durumda.
Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarına kadar bölgelerde koronavirüsle ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığının nasıl kontrol edildiğine dair rapor istediği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki bölgelerin yöneticilerine koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerin vaktinde uygulanması ve halkın aşılanması temposunun hızlandırılması konularını kontrol altına almaları talimatı verdi. Bu hususlarda nasıl hareket edildiğine ilişkin yarına kadar rapor verilmesi isteniyor.
Rusya’da koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel etkinliklerin gerçekleştirilmesi yasak. İşverenlerin çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık durumunu kontrol etmesi, iş yerlerini dezenfekte etmesi gerekiyor. Vatandaşların da maske ve sosyal mesafe kuralına uyması isteniyor. Ülkede yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler izolasyonda.
Bunların yanı sıra federal bölgelerin kendi içlerindeki durumla bağlantılı olarak tedbir alma yetkileri bulunuyor. Ayrıca hükümet aşılama temposunun artırılması ve vatandaşların yüzde 80’inin aşılanması gerektiğini belirtiyor. Rusya’da şu anda vatandaşların yüzde 40’ından az bir kısmı aşılanmış durumda.