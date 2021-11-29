https://tr.sputniknews.com/20211129/rus-flut-virtuozu-vodovozova-turkiyede-hacaturyanin-keman-koncertosu-ile-sahneye-cikti-1051235389.html

Rus flüt virtüözü Vodovozova, Türkiye’de Haçaturyan’ın keman konçertosu ile sahneye çıktı

Rus flüt virtüözü Vodovozova, Türkiye’de Haçaturyan’ın keman konçertosu ile sahneye çıktı

Rus flüt virtüözü Vodovozova, Terje Mikkelsen şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Aram Haçaturyan’ın ‘Re minör Konçertosu’ ile... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T00:12+0300

2021-11-29T00:12+0300

2021-11-29T00:14+0300

yaşam

rus

flüt

virtüöz

ermenistan

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051235364_0:234:1068:835_1920x0_80_0_0_bd5f27858953f99f2bd278dc3621bf63.jpg

Tatar asıllı Rus flüt virtüözü Aliya Vodovozova, Terje Mikkelsen şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Ermeni besteci Aram Haçaturyan’ın flüt ve orkestra için uyarlanmış ‘Re minör Konçertosu’ ile müzikseverlerle buluştu.Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin karmaşık tarihine rağmen müziğin siyasetin dışında olduğu vurgusuyla orkestraya Aram Haçaturyan’ın bu konçertosunu çalmalarını önerdiğine dikkat çeken Vodovozova, Sputnik’e demecinde şunları söyledi:Sputnik’e konuşan Norveçli ünlü şef Terje Mikkelsen ise her defasında üst düzey profesyonellik sergileyen Rus müzisyenlerle sahneye çıkmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirtti. Mikkelsen, daha önce Çaykovskiy Senfoni Orkestrası ile St. Petersburg Filarmoni Orkestrası'nı yönettiğini ve Rusya Devlet Orkestrası ile Güney Amerika’da turneler düzenlediğini anlattı.Ünlü şef, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin ‘çok umut verici’ ve ‘iyi bir potansiyele sahip olduklarını’ vurguladı.Çok başarılı geçen konser, Türk müzikseverler tarafından büyük coşku ile karşılandı.

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rus, flüt, virtüöz, ermenistan, türkiye