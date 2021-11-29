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https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-omicron-varyanti-nedeniyle-aldigi-seyahat-kisitlamasi-kararlarini-yakinda-duyuracak---1051248731.html
Rusya, Omicron varyantı nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararlarını yakında duyuracak
Rusya, Omicron varyantı nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararlarını yakında duyuracak
Rusya’nın, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle yeni seyahat kısıtlaması kararları aldığı, bunları yakında duyuracağı belirtildi. 29.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-29T13:27+0300
2021-11-29T13:30+0300
rusya
önlem
koronavirüs
omicron
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, ‘endişe verici’ kategorisine alınan Omicron varyantının yayılımı nedeniyle Rusya’nın da seyahat kısıtlaması kararları alıp almayacağı sorusu üzerine, koronavirüs kriz merkezinin cuma günkü toplantısında buna dair birtakım kararlar alındığını ve bunların yakında duyurulacağını söyledi. Pek çok ülke ülke, Omicron varyantının yayılımının önünü kesmek adına bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirdi. Söz konusu karar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüsün Omicron isimli mutasyonunu ‘endişe verici varyant’ kategorisine almasını izledi. Bu varyant, kasım ayının başında Güney Afrika’da tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/putinden-bolge-yoneticilerine-koronavirus-salginiyla-ilgili-talimat-1051243182.html
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rusya, önlem, koronavirüs, omicron

Rusya, Omicron varyantı nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararlarını yakında duyuracak

13:27 29.11.2021 (güncellendi: 13:30 29.11.2021)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTOmicron varyantı
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Rusya’nın, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle yeni seyahat kısıtlaması kararları aldığı, bunları yakında duyuracağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, ‘endişe verici’ kategorisine alınan Omicron varyantının yayılımı nedeniyle Rusya’nın da seyahat kısıtlaması kararları alıp almayacağı sorusu üzerine, koronavirüs kriz merkezinin cuma günkü toplantısında buna dair birtakım kararlar alındığını ve bunların yakında duyurulacağını söyledi.
Pek çok ülke ülke, Omicron varyantının yayılımının önünü kesmek adına bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirdi. Söz konusu karar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüsün Omicron isimli mutasyonunu ‘endişe verici varyant’ kategorisine almasını izledi. Bu varyant, kasım ayının başında Güney Afrika’da tespit edilmişti.
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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