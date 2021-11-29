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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası talebi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası talebi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı davada... 29.11.2021, Sputnik Türkiye
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2021-11-29T12:19+0300
yaşam
hapis istemi
hapis
murat övüç
burakcan övüç
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Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç’ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılanmalarına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Ahmet Bağrıyanık, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve müşteki polis memurları M.P., S.Y., M.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.'Sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı'Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca ‘sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz’ gibi tehditlerde bulundular" dedi.'Kelepçe takamadık'Müşteki polis memuru M.P. beyanında, "Olayın üzerinden uzun zaman geçtiği ve birden fazla olaya müdahale ettiğimiz için detaylarını hatırlamıyorum. Sanıklara kelepçe takmaya çalıştık ancak 4 sanık birden üzerimize saldırdı, bu nedenle takamadık" ifadelerini kullandı. Müşteki polis memuru S.Y. ise şikâyetinin devam ettiğini belirtti.Murat Övüç’ün oğluna 7 yıla kadar hapis talebiDuruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık’ın müştekilere karşı hakarette bulunduğu sabit olduğundan ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 1 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tüm sanıkların ‘kamu görevlisine görevi yaptırmamak içi direnme’ suçundan 10 aydan 7 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Müştekilerin beyanlarına katılmadığını söyleyen sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.'Karakola kendi aracımla gittim'Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ederken, sanık Burak Can Övüç savunmasında, "Polis memurlarının beyanlarını kabul etmiyorum. Direnmiş isem beni neden karakola almamışlar? Karakola kendi aracımla gittim, kamera görüntüleri incelenebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum’’ ifadelerini kullandı.Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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hapis istemi, hapis, murat övüç, burakcan övüç

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası talebi

12:21 29.11.2021
© DHABurakcan Övüç
Burakcan Övüç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
© DHA
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıklardan birinin 11 yıla kadar, Övüç’ün de aralarında olduğu 3 kişinin ise 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.
Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç’ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılanmalarına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Ahmet Bağrıyanık, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve müşteki polis memurları M.P., S.Y., M.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.

'Sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı'

Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca ‘sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz’ gibi tehditlerde bulundular" dedi.

'Kelepçe takamadık'

Müşteki polis memuru M.P. beyanında, "Olayın üzerinden uzun zaman geçtiği ve birden fazla olaya müdahale ettiğimiz için detaylarını hatırlamıyorum. Sanıklara kelepçe takmaya çalıştık ancak 4 sanık birden üzerimize saldırdı, bu nedenle takamadık" ifadelerini kullandı. Müşteki polis memuru S.Y. ise şikâyetinin devam ettiğini belirtti.

Murat Övüç’ün oğluna 7 yıla kadar hapis talebi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık’ın müştekilere karşı hakarette bulunduğu sabit olduğundan ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 1 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tüm sanıkların ‘kamu görevlisine görevi yaptırmamak içi direnme’ suçundan 10 aydan 7 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Müştekilerin beyanlarına katılmadığını söyleyen sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

'Karakola kendi aracımla gittim'

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ederken, sanık Burak Can Övüç savunmasında, "Polis memurlarının beyanlarını kabul etmiyorum. Direnmiş isem beni neden karakola almamışlar? Karakola kendi aracımla gittim, kamera görüntüleri incelenebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum’’ ifadelerini kullandı.
Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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