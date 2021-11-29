https://tr.sputniknews.com/20211129/yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-bekir-sahin-hdpnin-kapatilmasi-talebini-tekrarladi-1051262577.html

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa... 29.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-29T18:30+0300

2021-11-29T18:30+0300

2021-11-29T18:30+0300

politika

hdp

yargıtay

başsavcı

parti kapatma

bekir şahin

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin 5 Kasım'da yazılı ön savunmasını Yüksek Mahkemeye vermesinin ardından davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü tamamladı.Esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sunan Şahin, iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı.Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "HDP'nin temelli kapatılması talebiyle açılan davaya ilişkin olarak özetle, davalı partinin ön savunmasında belirtilen itiraz ve taleplerin reddi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği anlaşılan HDP'nin temelli kapatılması, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleriyle neden olan iddianamemizde açık kimlik ve üyelik bilgileri ile partideki görevleri belirtilen kişilerin temelli kapatılmaya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına karar verilmesi istemlerini içeren esas hakkındaki görüşümüz Anayasa Mahkemesine sunulmuştur" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20210626/karamollaoglundan-hdp-aciklamasi-biz-prensip-olarak-parti-kapatilmasina-karsiyiz-1044825815.html

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hdp, yargıtay, başsavcı, parti kapatma, bekir şahin