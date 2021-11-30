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Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 5.2 ile son 29 yılın zirvesinde
Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 5.2 ile son 29 yılın zirvesinde
Almanya'da geçen ay yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5.2'ye yükselerek, son 29 yılın en yüksek seviyesine... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T02:10+0300
2021-11-30T02:10+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
avrupa birliği
ekonomi
almanya federal istatistik ofisi (destatis)
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.Buna göre, ekimde yüzde 4.5 olan yıllık enflasyon, kasımda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5.2 oldu. Bu da 1992'nin haziran ayından beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 5.0'e yükselmesi yönündeydi.Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.2 geriledi.Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22.1 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4.5 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu.Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.3, yıllık da yüzde 6 yükseldi.Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti.Analistler, Almanya'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 6 seviyesine ulaşmasını bekliyor.Bunun yanında, Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3.1, gelecek yıl yüzde 2.6 olarak gerçekleşmesini bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211013/alman-televizyonunun-artan-enflasyona-dair-gerekcesi-kuresel-isinmayi-ancak-boyle-durdurabiliriz-1049784379.html
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almanya, enflasyon, avrupa birliği, ekonomi, almanya federal istatistik ofisi (destatis)

Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 5.2 ile son 29 yılın zirvesinde

02:10 30.11.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeAlmanya bayrağı
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Almanya'da geçen ay yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5.2'ye yükselerek, son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, ekimde yüzde 4.5 olan yıllık enflasyon, kasımda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5.2 oldu. Bu da 1992'nin haziran ayından beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 5.0'e yükselmesi yönündeydi.
Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.2 geriledi.
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22.1 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4.5 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu.
Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.3, yıllık da yüzde 6 yükseldi.
Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti.
Analistler, Almanya'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 6 seviyesine ulaşmasını bekliyor.
Bunun yanında, Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3.1, gelecek yıl yüzde 2.6 olarak gerçekleşmesini bekliyor.
İngiltere- Londra - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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