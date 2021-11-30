https://tr.sputniknews.com/20211130/asgari-ucret-tespit-komisyonu-toplantisina-sadece-iha-aa-dha-ve-trt-alinacak-1051306836.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı salona sadece İHA, AA, DHA ve TRT’nin alınacağını duyurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T21:49+0300

2021-11-30T21:49+0300

2021-11-30T21:50+0300

türkiye

iha

trt

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

asgari ücret

aa

demirören haber ajansı (dha)

dha

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Bakan Vedat Bilgin’in başkanlığında toplanacak komisyonda işçileri Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. 2022 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret tutarının görüşüleceği komisyonun ilk toplantısında, pandemi gerekçesiyle basın emekçilerine kısıtlama getirildi.Evrensel'in haberine göre bakanlık tarafından basına gönderilen açıklamada, “Pandemi tedbirleri gereği AA, İHA, DHA ve TRT programı toplantı salonundan takip edebilecektir. Diğer basın mensuplarımız bakanlık bahçesinde yayınlarını yapabileceklerdir” denildi.

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iha, trt, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, asgari ücret, aa, demirören haber ajansı (dha), dha