https://tr.sputniknews.com/20211130/asgari-ucret-tespit-komisyonu-toplantisina-sadece-iha-aa-dha-ve-trt-alinacak-1051306836.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı salona sadece İHA, AA, DHA ve TRT’nin alınacağını duyurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T21:49+0300
2021-11-30T21:49+0300
2021-11-30T21:50+0300
türkiye
iha
trt
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
asgari ücret
aa
demirören haber ajansı (dha)
dha
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Bakan Vedat Bilgin’in başkanlığında toplanacak komisyonda işçileri Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. 2022 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret tutarının görüşüleceği komisyonun ilk toplantısında, pandemi gerekçesiyle basın emekçilerine kısıtlama getirildi.Evrensel'in haberine göre bakanlık tarafından basına gönderilen açıklamada, “Pandemi tedbirleri gereği AA, İHA, DHA ve TRT programı toplantı salonundan takip edebilecektir. Diğer basın mensuplarımız bakanlık bahçesinde yayınlarını yapabileceklerdir” denildi.
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iha, trt, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, asgari ücret, aa, demirören haber ajansı (dha), dha
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak
21:49 30.11.2021 (güncellendi: 21:50 30.11.2021)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı salona sadece İHA, AA, DHA ve TRT’nin alınacağını duyurdu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.
Bakan Vedat Bilgin’in başkanlığında toplanacak komisyonda işçileri Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. 2022 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret tutarının görüşüleceği komisyonun ilk toplantısında, pandemi gerekçesiyle basın emekçilerine kısıtlama getirildi.
Evrensel'in haberine göre bakanlık tarafından basına gönderilen açıklamada, “Pandemi tedbirleri gereği AA, İHA, DHA ve TRT programı toplantı salonundan takip edebilecektir. Diğer basın mensuplarımız bakanlık bahçesinde yayınlarını yapabileceklerdir” denildi.